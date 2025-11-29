29日放送のTBS「報道特集」（土曜後5・30）は、高市早苗首相の台湾有事を巡る答弁に中国側が反発し、日中関係の緊張が続いていることを特集。メインキャスターの同局・山本恵里伽アナウンサーは「世界平和や反戦という言葉は当たり前のこと」とし、「当たり前のことであってもはっきりと言いづらい空気があることにショックを受けた」と述べた。

山本アナは26日に首相官邸前で行われた日中の平和と対話を求める集会を取材。参加した学生からは、若い世代で高市首相の答弁を支持する人が多いことを受け「顔を出して取材に応じて“発言撤回”と訴えるのが怖い」という声も複数あったという。

山本アナは「世界平和や反戦という言葉って私は当たり前のことだと思うんです。ただ、こうした当たり前のことであってもはっきりと言いづらい空気が今はあるんだということにショックを受けました」と話した。

中国駐在経験のある日下部正樹キャスターは当時食事の席で知人から「その発言はあなたのためにならない」「聞かなかったことにする」などと言われた経験を振り返り、「自らの意見を自由に主張し少数意見も尊重される。これは中国社会にはない日本が誇れる点なんです」と強調。

「国内には高市政権の足を引っ張るな、中国を利するだけだ、という声もあるようだが、中国の一般の人はむしろですね、日本はあそこまで言っていいんだと羨望の目で見ている面もあると思う」と語った。