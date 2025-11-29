ホットサンドってめちゃくちゃ美味しいです。なんでしょう、毎日食べなくてもいいけど、たまに食べると感動するくらいは美味しい。定番のハムチーズは最高だし、マシュマロやバナナの甘い系も至福です。

開催中のAmazonブラックフライデーセールで、Latuna（ラチュナ）のホットサンドメーカーが23％オフの1999円。

おすすめは上下分離型

ホットサンドメーカーは、電気のものも含め多種多様です。ホットサンド歴15年の私がおすすめするのは、上下が分離する手動タイプ。なぜなら洗うのが圧倒的に楽だから。

また、IHでも直火でも使えるものなら、アウトドアでもおうちでも楽しめるのでお得（個人的にはパンの端がギュっと圧縮されているカリカリ部分がマストなので、耳ありタイプがおすすめです）。

ホットサンドだけじゃない！

ホットサンドだけでなく、昨今では上下分離して2つのフライパンとして使い、キャンプでいろいろなごはん（チキンソテーや目玉焼きなど）を作っている人もよく見かけます。また、ホットサンドではなく、肉まんやメロンパンをぎゅーっと焼いている人も。

Image: Amazon

結局、ハムチーズが優勝なのですが、今年はメロンパンのぎゅーっと焼きにもチャレンジしようと思っています。

ホットサンドを美味しく焼くコツは、「弱中火でじっくり」です。ちょっとした忍耐力は必要です。

ホットサンドメーカー [Latuna] 上下分離型 1,999円 Amazonで見る PR PR

Source: Amazon