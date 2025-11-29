情報番組「情報７ｄａｙｓニュースキャスター」（ＴＢＳ系）の２９日放送の悪化する日中関係について取り上げた。

上海で２８日に開幕した「バンダイナムコフェスティバル２０２５」で歌手の大槻マキがアニメ「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」のエンディングテーマで知られる「ｍｅｍｏｒｉｅｓ」の歌唱中に突如、照明と音声が切られて中止となった。

脚本家の三谷幸喜氏は「照明が消えるのとマイクがオフになるのが、そんなに時間が離れてなかったから、たぶん命令系統が１つに統一されている。で、こういう風になったのかな」と推察した。

安住紳一郎アナも「元々歌う前に、このイベントの開催自体を許可しなければいいわけで。あえて歌の途中で、こういうことをして…」と話すと三谷氏が「あえてセンセーショナルにしてる感じがしないわけではない」とコメントした。

上海で予定されていた歌手・浜崎あゆみのコンサートも中止になっており、三谷氏が「中止になっていないイベントもあるんですか」と質問。安住アナは「中止になっていないイベントもありますけど。中止に自主的しているところが多いかもしれません。この時点で中国当局のプロパガンダがある程度、成功している証左でもあるわけです」と見解を述べた。