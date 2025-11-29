女優の仲里依紗（36）が29日に自身のYouTubeチャンネルを更新。10月18日に36歳の誕生日を迎え、爆買いしたバレンシアガを公開。夫で俳優の中尾明慶（37）とのほほ笑ましいやり取りを明かした。

「36歳の目標はたくさん遊ぶように仕事をすることです。仕事＝遊びって思ったら365日遊んでるってことですよね。ストレスもなし」と宣言した仲。爆買いしたバレンシアガの商品を披露した。

最初に登場したのは、3XLのスニーカー。リボンが装飾されたスニーカーを手に、「このサイズ感は車が運転できます」とうれしそうに語った。

靴が大きすぎて、アクセル、ブレーキが踏めない問題に悩まされていたことを告白。「いつも家族でお食事に行く時、帰りは私が運転するんだけど、キツネさん（中尾）と靴を交換するんです」と運転するために、靴を夫婦で交換することを明かした。

「私とキツネさん、あんまり足のサイズがそんなに変わんないの」と笑った。新しくゲットしたスニーカーを手に「だけど、これは運転できます」と大きすぎないことを報告。「ありがとうございます、デムナさん。最後に運転できる靴を発売してくれて、ありがとうございます」とデザイナーやブランドに感謝を口にした。

その後も、マフラーやスウェット、バッグなど戦利品を次々と紹介。最後には「キツネさん、本当にお誕生日プレゼント買ってくれて、本当にありがとう」と中尾への感謝も忘れなかった。