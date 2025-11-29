社長「心よりお詫び申し上げます」J3・3位のFC大阪、昇格PO金沢戦は異例の“鳥取開催”に
FC大阪は29日、J2昇格プレーオフ準決勝・ツエーゲン金沢戦の会場が、ガイナーレ鳥取の本拠地であるAxisバードスタジアムに決まったことを発表した。
FC大阪は同日のJ3最終節でFC岐阜を3-2で下し、3位でのプレーオフ進出が決定。12月7日に実施される6位金沢とのプレーオフ準決勝は、本来であれば上位のFC大阪のホームで行われるが、異例の“中立地開催”となった。
代表取締役社長の近藤祐輔氏はクラブ公式サイト上で「今回のプレーオフは、ホームタウンである東大阪での開催が叶わず、ガイナーレ鳥取様のホームスタジアム・Axisバードスタジアムをお借りして行う運びとなりました」と報告。「まずは、この大事な舞台の場をお貸しいただくガイナーレ鳥取様に、クラブ一同、深く感謝申し上げます」と述べた。
続けて「ホーム開催を勝ち取ったにもかかわらず、鳥取まで足を運んでいただく形となってしまう FC大阪のファン・サポーターの皆様、パートナー企業の皆様、そして関係者の皆様には、心よりお詫び申し上げます」と謝罪している。
そして「場所は鳥取となりますが、昇格を掴み取るため、ぜひ一人でも多くの皆様にスタジアムへお越しいただき、共に戦っていただければ幸いです。皆様の声援は、間違いなくチームの大きな力となります」とし、「J2昇格へ向け、最後まで共に戦い抜きましょう。引き続き、FC大阪への熱いご声援を何卒よろしくお願い申し上げます」と呼びかけた。
