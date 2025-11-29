フレデリック、2026年より関東で3カ月おきの対バン企画開催決定
フレデリックが、2026年から2027年にかけ、関東にて3カ月おきに自主企画＜UMIMOYASU 2026-2027 MOVE＞を行うことを発表した。
タイトルにもなっている『UMIMOYASU』は、フレデリックがインディーズ時代から定期的に主催してきた対バンイベントで、2026年から2027年にかけて全4回、ゲストを迎えて行うという。記念すべき第1回は、2026年4月18日に神奈川・KT Zepp Yokohamaにて開催される。4月公演のチケット最速先行は、本日よりフレデリック公式ファンクラブ「フレハウス+」にて受付開始。
続く第2回は7月12日、第3回は10月12日、第4回は2027年1月17日に、いずれの公演も東京・Zepp Haneda(TOKYO)で開催される。
フレデリックは、11月26日にライブBlu-ray＆DVD『FREDERHYTHM ARENA 2025 CITRUS CURIO CITY -KOBE & TOKYO NIGHT CRUISING-』をリリース。この作品は、2025年2月に行なった東京・日本武道館公演のアンコールを含めた全編をディレクターズカットで収録、さらにメンバーのオーディオコメンタリー付きで楽しむことができる。兵庫・神戸公演からは「FRDC Remix」を収録、異なる選曲とアレンジになっている「FRDC Remix」はぜひ注目していただきたい。また、Blu-rayには両公演のドキュメントリーも収録されている。さらに日本武道館公演の本編13曲のライブ音源もデジタル配信もされているので、こちらもぜひチェックしてほしい。
◾️＜UMIMOYASU 2026-2027 MOVE＞
第1回 2026年04月18日（土） KT Zepp Yokohama
第2回 2026年07月12日（日） Zepp Haneda(TOKYO)
第3回 2026年10月12日（月祝） Zepp Haneda(TOKYO)
第4回 2027年01月17日（日）Zepp Haneda(TOKYO)
※各公演ゲスト有り
▼チケット 第1回 4月公演のみ受付
フレハウス+一次抽選受付 11月29日（土）22:00 - 12月07日（日）23:59
※同行者会員必須
https://eplus.jp/frehouse/
◾️『FREDERHYTHM ARENA 2025 CITRUS CURIO CITY -TOKYO NIGHT CRUISING- (from the show at NIPPON BUDOKAN 2.24.2025)』
2025年11月19日（水）配信リリース
配信：https://frdc.lnk.to/FREDERHYTHMARENA_CCC
収録曲
01.オンリーワンダー
02.CYAN
03.飄々とエモーション
04.名悪役
05.Happiness
06.FRDC Remix
07.ペパーミントガム
08.sayonara bathroom
09.ハグレツバメ
10.銀河の果てに連れ去って！
11.オワラセナイト
12.ジャンキー
13.煌舟
◾️LIVE Blu-ray＆DVD『FREDERHYTHM ARENA 2025 CITRUS CURIO CITY -KOBE & TOKYO NIGHT CRUISING-』
2025年11月26日（水）リリース
購入：https://a-sketch-inc.lnk.to/frederic_frederhythm_arena_2025
◆豪華限定盤Blu-ray（オフィシャルショップ＆UNIVERSAL MUSIC STORE受注限定販売）
Blu-ray、特殊加工（型押し）スリーブケース、 ハードカバー56Pフォトブック
レオ・レオニ×FRDCアクリルスタンド（185 x 135 mm）
FRDC舞台照明型アクリルスタンド（185 x 135 mm）
価格：14,300円（税込） 品番：AZXS-1057
※受付終了しました
◆通常盤Blu-ray
Blu-ray、8Pフォトブック
価格：6,600円（税込） 品番：AZXS-1058
※収録内容は豪華限定盤Blu-rayと同じ
◆通常盤DVD
DVD、8Pフォトブック
価格：5,000円（税込） 品番：AZBS-1086
◆収録内容
FREDERHYTHM ARENA 2025 CITRUS CURIO CITY -TOKYO NIGHT CRUISING- at 日本武道館（2025.02.24）
01.オンリーワンダー
02.CYAN
03.飄々とエモーション
04.名悪役
05.Happiness
06.FRDC Remix
07.ペパーミントガム
08.sayonara bathroom
09.ハグレツバメ
10.銀河の果てに連れ去って！
11.オワラセナイト
12.ジャンキー
13.煌舟
En1.オドループ
En2.しゃらり
En3.KITAKU BEATS
※メンバーによるオーディオコメンタリー
※全形態共通
FREDERHYTHM ARENA 2025 CITRUS CURIO CITY -KOBE NIGHT CRUISING- at 神戸ワールド記念ホール （2025.02.11)
FRDC Remix
※全形態共通
FREDERHYTHM ARENA 2025 CITRUS CURIO CITY -KOBE & TOKYO NIGHT CRUISING- Documentary
※豪華限定盤、および通常盤Blu-rayにのみ収録（DVDには収録されません）
◆購入者先着特典
・UNIVERSAL MUSIC STORE：ポストカード（通常盤のみ）
・タワーレコード：ステッカーシート
・Amazon：ビジュアルシート
・楽天ブックス：缶バッジ
・セブンネットショッピング：トート型エコバッグ
・その他 一般店：ポストカード
