日本サッカー協会（ＪＦＡ）が、２０３５年のアジア杯の招致に向け、韓国サッカー協会と共催に向けた協議をしていると韓国メディアで報じられたことについて、宮本恒靖会長が２９日、長崎市内で行われた日本女子代表―カナダ戦の試合後に初めて言及した。

宮本会長は「常に国際大会は招致したいと思っている。チャンスがあれば手を挙げたい。我々としてはやりたいという中で、どういう形がいいのかを探っていく。（３５年に向けて動いて？）そこはもちろん視野に入れながら。共催も一つの形だと思うし、Ｗ杯もそうだが単独で開催するのもなかなか簡単ではない。どこかと一緒にやることも考えるし、単独でやるということも考える。とにかく、サッカーのイベントを日本でやることの価値はすごくあると思っているので、それは常に探っていきたい」と話した。

この動きに関し、ＪＦＡは「国際大会等の招致について、ＪＦＡ担当部門を中心に様々な検討をしている。アジア杯についても検討しており、オプションの一つとして韓国他との共催も協議したことは事実」と認め、「まだ何も具体的なことは決まっておらず、正式に立候補するとなった時に改めてお知らせする」と見解を示していた。

日本を含む東アジアと東南アジアの両サッカー連盟は、アジア地域の複数国で４６年の共催でのＷ杯開催に向けた招致計画を進めており、資金力で上回る中東への対抗策として、国際大会の共催の可能性を模索しているとみられている。

同会長は「（将来的に）Ｗ杯をやろうと思ったら、国際大会をやっておかないと。運営の体力なども必要になってくるので、そういう風に受け止めている」とコメントした。