休日に【ユニクロ】で買い足したい！ 40・50代の1軍候補♡「快適パンツ」

“オシャレ見えするけど着心地が楽チン” なのも40・50代の洋服選びの重要なポイント。そんな願いを叶えてくれそうな「快適パンツ」が、【ユニクロ】から登場！ ワンマイルからよそいきまで活躍しそうなニットリブパンツ、冬の一軍候補となる暖パンは必見。これからますます人気になる予感大なので、ぜひチェックして。

すっきりリブ編み × 楽チンなニット素材が魅力

【ユニクロ】「ウォッシャブルニットリブパンツ」\2,990（税込）

一点投入でグッとシーズンムード高まるニットリブパンツ。細めのリブ編みですっきりラインを演出し、レーヨン混ならではの落ち感のあるシルエットで品良く穿けそうな一本です。幅広のウエストバンドとスピンドルコード仕様で、ストレスフリーな着心地も期待大。ワンマイルからよそいきまで、大人ルックにすっと馴染みそうなシンプルさも魅力です。

着心地もシルエットも抜群だって！

インフルエンサーの@shocogram__さんも「着心地が良い & シルエットが綺麗」とコメント。「チクチクせず、やわらかい肌触り」とのことで、ニット素材が苦手という人も試してみる価値ありかも。トレンドのブラウン寄りのワインカラーは、プラスワンで今っぽいムードに。白ブラウスを合わせれば、上品さ漂う大人カジュアルが完成しそうです。

毎年大人気の “暖パン” も見逃せない！

【ユニクロ】「ウォームストレッチパンツ 」\4,990（税込）

冬のお出かけが億劫になる、寒さ問題。そんな悩みの救世主となってくれそうなのが、毎年大人気の “暖パン” シリーズです。このウォームストレッチパンツは、「裏面は保温機能を持つ起毛素材で暖かく、従来の二層構造から一層構造になり、着ぶくれしにくくすっきり見える」（公式オンラインストアより）のが良いところ。2WAYストレッチ素材とウエスト内側ひも仕様で、楽な着心地もしっかりキープしてくれそう。

カジュアルもクリーンも幅広く着回せる

@shocogram__さんも「シルエットが綺麗で通勤コーデにもOKな暖パン」「着心地もラク」とコメント。合わせるアイテムによって、カジュアルにもきれいめにも振れそうな万能パンツです。こちらはブラウンのリブセーターを合わせて、クリーンなスタイルに。アクセや上品小物を合わせれば、暖パンのカジュアル感が払拭されレディライクにシフトできそうです。

