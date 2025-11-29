2025年のAmazonブラックフライデーもあとわずか。 11日間つづいたセール期間の中で、とくに人気だったセール商品をあらためて紹介します。 （2025年11月23日に公開された記事の再掲載です。）

万能すぎるんだよなぁ。

鍵や財布、スーツケースなど、失くしたくないモノに取り付けることで効果が期待できる忘れ物防止タグ。実際多くのメーカーが出しているため、どれを選べばいいのかわからない…といった悩みをお持ちの方もいると思います。

そんな方々に良さげなのが、MiLi（ミリー）というブランドが手掛ける「LiTag Duo」と呼ばれる紛失防止タグです。

Androidにも使える紛失防止タグが安い

Image: Amazon

まず最初の優秀ポイントは、iOSとAndroidどちらにも対応しているということ。Apple（アップル）の「探す」ネットワークとGoogle（グーグル）のFind Hub、2つのデバイス追跡サービスに対応しているため、iPhoneまたはAndroidで使うことができます。これはありがたい。

Image: Amazon

LiTag Duoのスペックはざっとこんな感じ。なかでも重要なのは、重さが7gと軽量なためバッグや鍵に取り付けてもさほど気にならなそうということ（AirTagは11g）。また、日常生活における軽い水濡れでも安心のIP67等級の防水・防塵性能を備えていて、バッテリーは最大300日もつとのことなのでボタン電池の交換頻度が少ないのも良いですね。

Image: Amazon

それと個人的にめちゃいいなと思ったのが、LiTag DuoはAppleのAirTagとほぼ同じサイズなので、AirTag向けのキーホルダーやケースがそのまま使えるということ。忘れ物防止タグではやはりAirTag向けのアクセサリがサードパーティから多く販売されているため、それらをそのまま使えるのはデカいなと。

LiTag Duoの4個セットにはキーリングも付属していて、Amazonブラックフライデー先行セールでの価格は税込4,399円。つまり、1個約1,100円で買えてしまうというわけです。これはかなり安い気がします。

バッグや折り畳み傘、ペットなどに取り付けるのもアリですし、4つを家族でお裾分け、なんて使い方も良さそうですね。

