ＡＢＣテレビ・テレビ朝日系「朝だ！生です旅サラダ」が２９日、放送され、１９９６年に放送されたＮＨＫの朝ドラ「ふたりっ子」でデビューし、「マナカナ」の愛称で国民的人気を集めた双子姉妹の三倉茉奈・佳奈（３９）がゲスト出演した。

冒頭、レギュラーの勝俣州和から「アイドルみたいですね」と言葉をかけられると、二人は揃って『いえいえ…』と手を振って否定し、佳奈は「もう４０ですから」と説明。勝俣は「キラキラしてますよ」と伝えた。二人は来年２月に４０歳の誕生日を迎える。

ＭＣの藤木直人は放送終了後、自身の公式Ｘで「同じ事務所キューブのマナカナさん！ お久しぶりの再会でした 放送後にチームキューブでハイチーズ」と、実は同じ事務所だというマナカナとの３ショットを公開した。

ＳＮＳ上では視聴者から「マナカナのハモりがエモい」と息ぴったりの二人に驚きと感動の声が。「今見ても素敵」「旅サラダにマナカナ出とる。２人揃ってるの見るのは相当久々な気がするなあ」「マナカナさんたちだ」「ええっもう４０歳になったんですか 早いなぁ」などの声があがっている。