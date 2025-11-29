子連れで行きたいと思う「大阪府の道の駅」ランキング！ 2位「しらとりの郷・羽曳野」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
晩秋から初冬へと季節が移りゆく頃、家族でのドライブが心地よい時期となりました。新鮮な特産品はもちろん、広い敷地で子どもがリフレッシュできる道の駅は、お出かけ先にぴったりです。
All About ニュース編集部では、2025年11月18〜21日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、子連れで行きたい道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、子連れで行きたいと思う「大阪府の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「バーべーキュー広場やちびっこ広場などもあり、子どもが喜びそうだと思うから」（30代女性／宮城県）、「広い産直市場があり、食育につながると思うから」（20代女性／大阪府）、「広場や農産物直売所があり、家族でのんびり過ごせる雰囲気が魅力的だから」（50代女性／兵庫県）といった声が集まりました。
回答者からは「釣りも楽しめるので、旅の目的地に出来るほど、子供向けだと思う」（40代女性／静岡県）、「海が楽しめたり、模型があるので子連れでも楽しめるので行きたいです」（30代女性／愛知県）、「真鯛、ヒラメが釣れる場所があり子供と釣り体験をしてみたい」（30代女性／岡山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：しらとりの郷・羽曳野（羽曳野市）／42票大阪府羽曳野市にある道の駅「しらとりの郷・羽曳野」は、地元の農産物や特産品が充実しており、新鮮な野菜や果物を購入できる点が魅力です。直売所の品揃えの良さと地域に根付いた施設としての親しみやすさが、日常の買い物やドライブの休憩地として子連れ家族に評価されました。
1位：とっとパーク小島（泉南郡岬町）／45票大阪府泉南郡岬町にある道の駅「とっとパーク小島」は、海上に突き出た全長300mの桟橋が特徴で、海釣りが楽しめるレジャー施設型の道の駅です。大阪湾を眺めながら釣り体験ができるというユニークな魅力が、子ども連れの家族に最も支持されました。体験型のアクティビティが充実している点が人気の要因です。
