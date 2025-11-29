「佐久間担への特大マウント…」佐久間大介、愛猫との密着ショットに「斬新なポーズw」「うらやましい」の声！
Snow Manの佐久間大介さんは11月29日、自身のX（旧Twitter）を更新。愛猫とのリラックスタイムを公開しました。
【写真】佐久間大介、愛猫との密着ショット公開！
この投稿にファンからは、「シャチ姫佐久間くんの側にいてくれてありがとう」「シャチちゃん変わった体勢だね」「斬新なポーズw」「シャチ姫にそこを変わっていただきたい」「ひらいたお手々かわいい」「佐久間担への特大マウント…」「なんてかわいい2人なんだ。。たくさん癒されてね！」「めっちゃいちゃいちゃするやんっ」「さっくんを独り占めなシャチ姫 うらやましいかぎりです」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
「めっちゃいちゃいちゃするやんっ」佐久間さんは「さっき 今」とつづり、2枚の写真を投稿。愛猫とくつろぐ様子を公開しました。1枚目では、佐久間さんの上で手を伸ばしてリラックスする愛猫の姿が。2枚目では体勢がくるりと変わり、佐久間さんの顔にも少し体重を預けているように見えます。愛猫とのほほえましい時間に思わずほっこりさせられるショットです。
「これはもう癒し×癒しでとろけます」佐久間さんは同日の投稿で、「この尻尾みて！しっぽ！たまらなく『愛』ですね（この尻尾撮りたくて死ぬほど試行錯誤してたwww）」とつづり、腕に巻きつく愛猫の尻尾を披露。コメントでは、「佐久間くんから絶対離れないという姫の思いが伝わります かわいいなぁ」「全身でアピールするシャチ姫」「これはもう癒し×癒しでとろけます」との声が寄せられています。気になる人はぜひチェックしてみてくださいね！
