¡Ú°²²°¥Ü¡¼¥È¡¦ÃË½÷£×Í¥¾¡Àï¡Û¹ÃæÃÒ¼Ó°á¡¡ÎÉµ¡¶î¤Ã¤Æ£±¡¢£³ÃåÈ¯¿Ê¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹°²²°¤Î¡Ö¥Þ¥ó¥¹¥ê¡¼£Â£Ï£Á£Ô£Ò£Á£Ã£ÅÇÕ¡¡ÃË½÷£×Í¥¾¡Àï¡×¤¬£²£¹Æü¡¢Ëë¤ò³«¤±¤¿¡£
¡¡¹ÃæÃÒ¼Ó°á¡Ê£´£´¡áÅìµþ¡Ë¤ÏÁ°È¾£´£Ò¤Î¥¤¥óÀï¡¢£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Þ¤¯¤Ã¤¿ÃæÈøºÌ¹á¤ò¼õ¤±»ß¤á¡¢Æ¨¤²¤ÆÇòÀ±¤ò¥²¥Ã¥È¡£¸åÈ¾£±£²£Ò¤Î¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥É¥ê¡¼¥à¤ÏÆ»Ãæ£´ÈÖ¼ê¤âÄÉ¤¤¾å¤²¤Æ£³Ãå¡¢¾å¡¹¤ÎÁ¥½Ð¤À¡£
¡¡ÁêËÀ£µ£´¹æµ¡¤Ï¶á¶·¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¸µ¥¨¡¼¥¹µ¡¡£¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¤¤¤¤È»×¤¦¡£¤¿¤À¡¢¥Ú¥é¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤Ê¤¯¤Æ½Ð¸ý¤¬½Å¤¤¡£Ä¾Àþ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¤Î¤ÇÄ´À°¤ò¤ä¤êÄ¾¤¹¡×¤È½¤Àµ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÎÏ¶¯¤µ¤Ï½½Ê¬¡£¥Ñ¥ï¡¼¤ò°ú¤½Ð¤·ÇòÀ±ÎÌ»º¤È¤¤¤¤¿¤¤¡£