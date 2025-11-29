新体制のAぇ! group、櫻井翔がエール「これからも応援しています」 末澤誠也が決意表明
4人組グループ・Aぇ! groupが、29日放送の日本テレビ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』に出演。今月20日に草間リチャード敬太が脱退して以降、全員そろって初の歌番組生出演となり「Gotta Be」を渾身のパフォーマンスで披露した。
歌唱前には末澤誠也が「これからは4人で活動することになったんですけどこうやって歩みをとめずにいられるのは本当にみなさまの応援おかげです」とコメント。「支えてくださったみなさまに、より一層恩返ししていけるように精いっぱいパフォーマンスしていきたいと思います」と決意表明した。
司会の櫻井翔は「歩みを止めないみんなのこれまでも、これからも応援しております」とエール。歌唱後にも櫻井は「アツい想いのこもったパフォーマンスありがとうございました」「頑張ってね」と優しく声をかけていた。
