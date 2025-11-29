女子プロレス「スターダム」のＮＥＷ ＢＬＯＯＤタッグ王者・さくらら（さくらあや＆玖麗さやか）の勢いが止まらない。

先月３０日に同王座を獲得した２人はタッグリーグ「ゴッデス・オブ・スターダム」ブルーゴッデスを３位通過した。当初２位通過した朱里＆鹿島沙希と決勝トーナメント１回戦（２９日、エディオンアリーナ大阪第２競技場）で対戦予定だったが、前日の大会で鹿島が負傷して決勝Ｔを辞退することに。繰り上がりで３位通過した飯田沙耶＆ビー・プレストリーと対戦した。

２人はダブルドロップキックで奇襲攻撃を仕掛け、先制攻撃に成功。だが、さくらが飯田の連続チョップに苦しめられ、劣勢に陥る。それでも２人はハイキックとドロップキックのサンドイッチ攻撃を飯田に見舞い、なんとか難を逃れた。最後は玖麗が飯田にスピアーを見舞ったところで、さくらがさくらっちで丸め込んで３カウントを奪った。

試合後、マイクを持ったさくらは「さくららが勝ちました！ 準決勝進出しました！ 飯田さんとビーさんに勝ったってことは、さくららが優勝するしかないでしょ！」と優勝を宣言。

玖麗も「２人から勝った私たちが、このままの勢いでスターダムのタッグの頂点ゴッデスリーグ優勝して。ゴッデスのベルト巻いて、今日のお２人、そして今日戦えなかった凹アネコン凸（朱里＆鹿島）と防衛戦をしたいと思っているので！ 私たちがスターダムのタッグの頂点に立つところを見守ってください！」とファンに呼びかけた。