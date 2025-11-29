「魅惑の曲線美に心臓が撃ち抜かれる…！」イギリス人美女コスプレイヤー・ソフィー《超反則級の人気VTuberコス》に話題沸騰

完成度がケタ違い…！

『「挑発的なミニスカ姿に脳内がフリーズ…！」イギリス人美女コスプレイヤー・ソフィー《ゼンゼロの人気キャラ完コピ》に注目殺到』が注目を集めた、ソフィーがインスタグラムを更新。

VTuberグループ「ホロライブEnglish -Advent-」の人気キャラクター、フワワ・アビスガードに扮した最新写真を公開し、完成度の高さに公開直後から世界中のファンの間で話題を呼んでいる。

まず目を奪われるのは、白銀ベースのツインテールと、ふわりと広がる毛先の淡いパープルのグラデーション。原作イラストの透明感をそのまま現実に引き寄せたような髪色の再現度は、ソフィーのこだわりの象徴だ。

さらに、特徴的な耳と、揺れるしっぽ。光の差し込む窓辺で撮影された写真では、自然光により毛並みが美しく反射し、キャラクターの存在感がグッと際立つ。

胸元の透け感のあるデザインカットや、袖のふっくらとしたシルエットまで丁寧に再現。特に注目すべきは、彼女の手元から伸びる青いクリスタル状の装飾パーツだ。角度によって光を反射し、衣装全体の幻想的な存在感を強めている。

今回のソフィーの作品は、フワワの「ふんわり可愛い雰囲気」と「大胆なビジュアル表現」を両立させた、世界的にもトップレベルのコスプレと言っていいだろう。

【もっと見る】「過激すぎる露出で理性が吹き飛びそう…」台湾の爆美女コスプレイヤー・ハネアメ《限界ギリギリの超攻撃的ボディスーツ姿》に称賛の嵐

【もっと見る】「過激すぎる露出で理性が吹き飛びそう…」台湾の爆美女コスプレイヤー・ハネアメ《限界ギリギリの超攻撃的ボディスーツ姿》に称賛の嵐