陸上の日体大長距離競技会兼「ＮＩＴＴＡＩＤＡＩ Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ Ｇａｍｅｓ」（ＮＣＧ）が２９日、横浜市で行われ、男子１万メートルで日体大の平島龍斗（４年）が２７分５６秒８４の同大新記録をマークした。

平島は最も持ちタイムが速い選手が集まったＮＣＧ２組に登場。５０００メートルを１３分５８秒で通過し、「思ったより遅かったんで、後半上げないとなと思ったが、思ったよりもきつくなった」 それでも、トラックを囲んだ観衆やチームメートからの「（日体大）記録出るぞ！」という声援に後押しされ、最後の１周は力を振り絞って６０秒で回る好スパートを披露。ＯＢの池田耀平（花王）が保持していた従来の記録（２７分５８秒５２）を約５年ぶりに塗り替えた。

これで自己ベストを約２３秒更新し、自身初の２７分台に突入。前回の箱根駅伝で１区３位と好走した実力者ながら、「２７分台を持っていないと、区間賞争いでは全然戦えない」と危機感を抱いていたことを明かし、最後の箱根に向け、「ここで満足したら、箱根で痛い目を見る。残り１か月、もう１段、２段、力をつけていきたい」と意気込んだ。