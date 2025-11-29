元F1ドライバーの中嶋悟氏（72）が29日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜 後9・00）にゲスト出演。初めてF1のマシンに乗った時の感想を語った。

中嶋氏は高校時代からカートでレースに参加。1984年にはF2シリーズのチャンピオンになり、同年にホンダF1の国内テストドライバーとなった。

「ずっとなりたい、なりたいって周りの人に言っていたから。それを聞いてくれていたのかな。毎日言っていたね」と言い、選ばれた際には「乗ったのはうれしいけど、こんな化け物みたいなヤツ、本当に運転するのかなって思った」と語った。

それまでのF2との「カテゴリーの差がね。エンジンパワーもそうだけど、特にトップスピードもそうだし、化け物みたいな加速するし。いや、えらいもんだなこいつは、みたいな感じがしたね」と言い「ハンドルが切れなかったからね。なんなんだって思うくらい辛い車だったね。最初は」と懐かしそうに語った。

中嶋氏はその後87年に日本人初のフルタイムF1ドライバーとなり、91年まで通算5年間、F1のドライバーとして活動した。