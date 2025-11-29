ANA あす30日も６便欠航 エアバス機整備のため （29日午後９時現在）

ANA全日空は、エアバス320型機と321型機の整備作業のため、11月30日も6便が欠航になると発表しました。あわせて約530人に影響が出るということです。

11月3０日の欠航便は以下の通りです。

便名・区間・出発時間・到着時間

▼393 羽田-庄内 7:15 8:15

▼396 庄内-羽田 8:55 10:00

▼451 羽田-佐賀 7:15 9:15

▼454 佐賀-羽田 9:55 11:30

▼619 羽田-鹿児島 6:40 8:35

▼672 広島-羽田 7:35 8:55

今回の整備作業は、欧州航空安全庁（EASA）が発行した耐空性改善通報に基づくものです。EASAはエアバス319、320、321型機に対し、機体システムのソフトウェアをアップデートするなどの対応をとるよう指示を出しています。

全日空が保有しているのは320型機と321型機を34機で、29日は95便が欠航し、あわせて約13,200人に影響が出ました。

全日空は「多くの運航便に遅延・欠航が発生し、お客様に多大なるご迷惑をおかけいたしますこと、深くお詫び申し上げます」とコメントした上で、今回のエアバス機にともなう対応で、11月30日の便について「これ以上の欠航便はない」としています。

最新の情報については、同社のウェブサイト「ANA SKY WEB」の「運航の見通し」で確認するよう呼びかけています。

