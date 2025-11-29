◆明治安田Ｊ３リーグ ▽最終節 岐阜２―３ＦＣ大阪（２９日・長良川）

３位のＦＣ大阪は、岐阜との最終節に勝利した。前節終了時点で２位の八戸とは勝ち点差は３、得失点差は２としていた。自動昇格の可能性も残っていたが、八戸が琉球と引き分けたため３位で昇格プレーオフ（ＰＯ）に臨むことが決定した。

前半から決定機はつくりながら得点は奪えず、同３０分に先制を許した。自動昇格に向けても、勝利は絶対条件。より攻勢を強めるべく、後半開始時からはＦＷ島田拓海を投入した。

すると同１０分、島田がＣＫを頭で合わせて試合を振り出しに戻す。さらに同３０分にもクロスを頭でたたき、勝ち越しに成功した。３分後には同点に追いつかれたが、そのさらに５分後。ペナルティーエリア内で味方が落としたボールを右足で蹴り込み、決勝点をマーク。自身でもプロでは「初」と話すハットトリックに「ＦＷとしてすごくうれしいですし、勝利に貢献できたのも良かった」と笑顔で振り返った。

シーソーゲームを勝ち切り、島田は「自動昇格したかったというのはあるが、できることはやった。次につながるいい試合だったと思う」とＰＯに気合。２勝すればＪ２昇格が決まる戦いは、７日の金沢戦が初戦を迎える。昨年は６位で乗り込んだが、初戦で敗退。借りを返し、Ｊリーグ参入３季目にして昇格を勝ち取る。