ハリウッド俳優のジョニー・デップさん（62）が27日、約8年半ぶりに来日。都内で開催された自身が手がけるアート展の記者会見に登場しました。

『A Bunch of Stuff - Tokyo』（2026年5月6日まで開催）は、ジョニーさんが手がけた作品、私物、貴重なアイテムを100点以上展示した没入型アート展です。

■アートへの思いを明かす

映画俳優として有名になる前から絵を描いてきたというジョニーさん。会見では「自分はいろいろなことをやってきた。人間は何をやるにも自分で制限をかけてはいけないというところで、子供の頃から音楽が好きで音楽もやってきた。それ以外にも、実はすごく絵を描くことが、自分の人生においてすごく大きな位置を占めていた。だけど描いていた絵っていうのはずっとガレージにしまっていて誰にも見せていなかった」と語りました。

今回のアート展では、ジョニーさんが30年以上前に描いた自画像から最近の表現豊かな作品まで、数多くの作品が展示されています。

■手についた青いペンキに「ちゃんとシャワーを浴びてきました」

ジョニーさんは、自身の作品について「自分は画家ではないかもしれないけど、僕が描いている絵は、自分の思っていることや感じたことを抽象的な形で表現しているそんな作品になります」と明かしました。

実は、来日してからも、会見の直前までもホテルで絵を描いていたというジョニーさん。会見で、左手についた青いペンキを見せながら「皆さん心配しないで。ちゃんとシャワーを浴びてきました。ちゃんとキレイですよ。ただ、ここの部分だけ青いペンキが取れなかった」と、ユーモアあふれる発言で笑わせました。