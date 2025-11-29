開催中のAmazonブラックフライデーセールを見ていたら、あ！と思ったことが…。アレって家で使ってもいいんですね。アレってご家庭用にも売ってるんですね。

アレとは、焼肉屋さんが使っている先が浮いてるトングのこと！

下村企販 先端が浮いて汚れない スマートキッチントング 1,207円

すでに導入済みというご家庭も多いのでしょうが、私の凝り固まった頭では「先が浮くトングは焼肉屋さんのもの」と勝手に決めつけていました。しまった！

テーブルにトング先がつかないので衛生的なのがメリット。特に生肉を触った後のトングは、気になる人も少なくないはず。これがあれば、おうちの焼肉がアップグレードしますね

焼肉だけじゃない

下村企販の先が浮くトングは、先が丸くて穴が空いているのが特徴。さまざまな食材をしっかり掴みやすく、薄切り肉も1枚ずつ剥がしやすいそうです。

イメージは完全に焼肉屋さんのやつですが、しゃぶしゃぶだって揚げ物だってOK。焼肉をしなくても調理ツールとして便利なやつです。

先が浮くトングは3サイズ。17cmと20cmは9％オフで、それぞれ805円と1,103円。26cmは16％オフで1,207円。

年末年始、友人や家族の集まりで鉄板プレートやお鍋を囲む機会も増えるので、このトングは重宝しそう！ 「あ、焼肉屋さんのやつじゃん！」って絶対誰か言うと思うなぁ。

