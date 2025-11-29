【FIBAワールドカップ予選】日本代表 90−64 チャイニーズ・タイペイ代表（11月28日／GLION ARENA KOBE）

【映像】顔面を「手」でブロックされた瞬間

バスケットボール日本代表のSG富永啓生が、リバウンドの競り合い時に出血。ファンが怒りを露わにした。

日本代表は11月28日、FIBAバスケットボールワールドカップ2027 アジア地区予選 Window1でチャイニーズ・タイペイ代表とホームで対戦。75ー54と大差をつけて迎えた第4クォーターの中盤にアクシデントが発生した。

左のコーナーからスリーポイントを放ったSG原修太の動きに合わせて、富永がゴール下に飛び込みリバウンドへ。すると、チェン・レイと交錯したところで、富永は大きな声を上げてコートに倒れ込んだ。

顔を抑える富永に対して、チームメートたちが心配そうに駆け寄る。すると、右こめかみ付近から出血が見られた。リプレイ映像で見てみると、競り合う際にチェン・レイの左手が富永の顔面に直撃していることが明らかとなった。

「あぶねーな！」「酷すぎるやろ」の声も

このプレーにバスケファンたちは激怒。SNS上では「これアンスポじゃないの？」「これはアンスポだろ？やりすぎだって」「出血してるやん？」「あぶねーな！」「酷すぎるやろ」「ガッツリ顔面に入っとる」「なんてことすんだ！」「顔が痛々しい…」「引っ掻かれた感じ？血が滲んでるぞ」「プレーできそうで良かったけど、出血するほどってどういうこと？」「普通にファウルでスタートなん？おかしくね？」など怒りの声が多く見られた。

ちなみに、「アンスポ」とは「アンスポーツマンライクファウル」の略。スポーツマンシップに反する行為を罰するファウルで、相手チームにフリースローの権利が与えられ、1試合で2回宣告された選手は退場処分となる。

その後もプレーを続けた富永は、16分6秒のプレータイムで13得点をマーク。第2クォーターの終盤に決めたブザービートのディープスリーなど、シュート成功率は33.33%だった。

なお、大事なW杯予選の初戦で90−64の大勝を飾った日本は、12月1日にアウェーで再びチャイニーズ・タイペイと対戦する。

（ABEMA／FIBAワールドカップ予選）

