日本人初のF1フルタイムドライバーとして活躍し、現在は『NAKAJIMA RACING』の総監督を務める中嶋悟さん（72）が、初めての愛車についてやアイルトン・セナさんとの思い出を語りました。

■父に買ってもらった約100万円の初愛車『日産 フェアレディＺ』

18歳になるとすぐに免許を取得したという中嶋さん。初めて手に入れた愛車は『日産 フェアレディＺ』です。1969年に登場し、ロングノーズ、ショートデッキというファストバックスタイルのボディーに高性能エンジンを搭載しています。

『日産 フェアレディＺ』の当時の新車販売価格は108万円で、父親が購入。そのきっかけは「自動二輪の免許が16歳で取れるじゃないですか。即刻試験場へ行こうかなと思ってたら、おやじが“ダメ！”って。“お前の運転だとちょっと危ない、親としてはここだけは譲れない”と 」と、バイクに乗ることを反対されたことだといい、それに対し中嶋さんが「“じゃあ四輪免許取れたら俺の好きなの1台だけちょうだいよ”と結構ずうずうしい約束をしたんです」と振り返りました。

実はこの車が、その後のドライバー人生にも関わったといい「結局ね、これが自分のレース人生の始まりの資本になるんですよ。1年たたないうちに売っちゃったんだけど、売ってレースカーを買う資金になったの」と明かしました。

初の愛車で国内各地を巡ったそうで、母親を乗せて地元の愛知県岡崎市から熊本県阿蘇市まで、長距離ドライブをした思い出も。

『日産 フェアレディZ』を選んだ理由は「当時高校でカートをやったり、中学後半からレース場のサーキットを見に行ったりしていたんですけど、当時は日産が強かった。イメージは“ニッサン R382”とか“トヨタ7”とかそういうのがやり合っているときで、日産の方がちょっと偉く見えたんですよ、当時はね」と話し、「“トヨタ2000GT”って高すぎて3倍ぐらいしそうだったから買えないしね。一番ほしいのはあれだったんだけど、ちょっと手が出なくてね、おやじが倒れちゃうといけないから」と冗談交じりに話しました。

■レースの始まりは『マツダ ファミリアロータリークーペ』

1972年〜1977年にかけてマツダの自動車に乗っていた中嶋さん。ここから自身の四輪レース人生が始まったそうで「“マツダ ファミリアロータリークーペ”、“マツダ サバンナGT”、“マツダ コスモAP”、“マツダ ルーチェレガート”と順にアップグレートして、それと同時に“足（日常に使う車）”も同じ車を手に入れたり」と振り返りました。

また「だから僕の始まりはマツダ。あわよくばマツダ ワークスドライバー！ なんて思っていたらオイルショックで色々あってね。メーカーが手を引いちゃったんだよね。僕は続けてましたよ！ こそこそ続けていて」とドライバーとしてのルーツを語りました。

■初めて購入したフロントドライブの車『ホンダ プレリュード』

30歳の頃の愛車が『ホンダ プレリュード』です。1978年にホンダのスペシャリティーカーとして登場し、ロングノーズ、ショートデッキ、ワイドアンドローのスタイリングに加え、国産車で初となる電動式サンルーフや見やすく配慮した集中ターゲットメーターなど数多くの新技術を採用。パーソナルライフを楽しむためのスポーティーな2ドア・フィックスト クーペです。

初めて購入したというフロントドライブの車に、中嶋さんは興味津々だったそうで「当時の車（フロントドライブ）は内輪差とかを操作するのがあんまりなかったのね。だからまっすぐ加速してもちょっとこっちに行きたがるとかね。“こんなんなんだ、加速する時ちゃんとハンドル持ってないとヤべェな！”って思った。雪の中もフロントで走って行くから動くのはいいけど曲がる最中がちょっと、レーシングカーのFFもそうだけど微妙なことをやってやらないと。それをまた一つ発見したんですよ。おもしろかった」と懐古しました。

■アイルトン・セナさんを懐古「あんなのと一緒になったからエラい目に」

1983年、中嶋さんは所属していた生沢徹さんのレーシングチーム『i＆iレーシング』から独立。個人事務所を設立しました。

独立した理由について「外へ行きたかったからね。いつまでも人を頼ってたんじゃいけないんだろうと、全てやらなきゃと思ったのがその頃で、独立してF2でどんどんどんどん勝ち続けた」と話しました。

独立してプレッシャーを感じなかったのか聞かれると「楽しかったからあんまり覚えてない。車の運転全てそれだから。趣味だから！ ずっとレースも趣味だから。楽しくなきゃやってらんない」と力強く語りました。

1987年、34歳で日本人初のF1フルタイムドライバーとしてデビュー。1年目のシーズンでは、F1界のレジェンド、アイルトン・セナさんとチームメイトとしてともに活躍しました。

セナさんの人柄について聞かれると「普通だったよ。速かっただけで。運転はうまかったね」と話し、おぎやはぎ・小木博明さんが「いつも怒ってる」と当時のイメージを思い起こすと、中嶋さんは「怒ってるんじゃなくて考えてる。似合うんだよ、あいつは。あいつ笑っちゃいけないんだよね。最初の年にあんなのと一緒になったからエラい目にあったよね」と懐かしみました。

■F1時代、中嶋さんが開発にも関わった『ホンダ NSX』

中嶋さんが37歳の頃の愛車が1990年に登場した『ホンダ NSX』。量産車で世界初となるオールアルミ・モノコックボディに加え、エンジン、シャシー、足回り、シートの構造部材に至るまでアルミ合金を多用し、大幅な軽量化を実現させ、当時の最先端技術を結集した新世代のミッドシップスポーツカーです。

実は『ホンダ NSX』の開発に関わったという中嶋さん。その関わりについて「当時の、例えばフェラーリとかランボルギーニとかを試乗して、栃木の研究所にあるやつを乗って“こうだった” “ああだった” みたいな、これ（ホンダ NSX）ができている途中で1、2度っていうのはあった」と、当時、試乗した感想を伝えていたといいます。

また「お尻が幅広いじゃないですか。僕がゴルフ好きだったんで“ゴルフのバッグが入ってほしいよね”とか冗談で言ったらちょっとこう広くなっちゃった。本当かどうか分からないけど」と明かしました。

■現在の愛車は『ホンダ アコード』

30年以上にわたり『ホンダ レジェンド』に乗っていた中嶋さんですが、2022年1月に販売が終了。現在の愛車は2024年に11代目へ進化した『ホンダ アコード』です。“相棒アコードとより高みへ”をグランドコンセプトに、最新の安全技術や先進装備を搭載。ドライブモードスイッチにはINDIVIDUALモードがあり、自分好みに設定することができます。

長年乗り続けた『ホンダ レジェント』と『ホンダ アコード』との違いについて「かなり軽い。今は燃費のこともあるから、レジェンドはモーター3つもついてるし音も静かにするためのものもあるし、そういうのがだいぶ省かれてるから軽いハンドリングというか」と『ホンダ アコード』の魅力を語りました。

最後に、“中嶋さんにとっての車とは？ ”と問われると「人生、車だから。自分の全て。動かすことが面白くて趣味の延長が仕事になって、全て車だから、これ以外僕の人生ないよね。車とは僕そのものだよね」と思いを話しました。

（11月29日放送のBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴』を再構成）