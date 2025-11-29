40・50代に似合う“グレー色”！【GU】大人におすすめ♡「高見えスカート」

この冬のトレンドとして注目度が高まっている“グレー”。シックで洗練された印象をまとえるカラーは、40・50代の大人世代のワードローブにもすっと馴染みそう。なかでも【GU（ジーユー）】には、上品で扱いやすそうなアイテムが手に取りやすい価格で登場中。流行をほどよく取り入れながら、冬コーデを格上げしてくれそうな「高見えスカート」を今回はピックアップしました。

冬らしい温もりを感じる起毛素材スカート

【GU】「ブラッシュドフレアスカート」\1,290（税込・セール価格）

起毛素材ならではの柔らかい表情が、冬の着こなしに温もりを添えてくれるフレアスカート。落ち着いたダークグレーが大人の品を引き立てつつ、ほんのり揺れ感のあるシルエットが女性らしさも演出します。ウエストはゴム仕様で楽ちんに穿けるから、デイリーに頼れるのも嬉しいところ。ざっくりニットやショートブーツと合わせれば、季節感たっぷりの上品コーデが完成します。

ラフなのにスマート見えするスウェット素材スカート

【GU】「ヘビーウェイトスウェットナロースカート」\2,490（税込）

肉厚な裏起毛のスウェット素材が高見えし、すっきりとしたナローラインできれい見えも狙えるスカート。カジュアルになりすぎず大人っぽい雰囲気にまとまりそうです。ポケットはスラッシュタイプでもたつきにくく、腰まわりがコンパクトに見えるかも。ボリュームのあるニットやアウターに合わせて、こなれバランスを楽しみたい1枚です。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

Writer：Anne.M