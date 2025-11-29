《新作》レトロな風合いが可愛い♡【3COINS】エモい写真を楽しめる「カメラ」って？

旅先やお出かけ先で思い出に写真を残すなら、レトロな風合いの「カメラ」を使いませんか？【3COINS（スリーコインズ）】では、フィルターやフィルムでエモい写真が撮れそうなカメラが新作として登場中。見た目もどこか懐かしいデザインで、撮影するたびに気分まで上げてくれそうです。今回はミニサイズのカメラと、使い切りカメラをご紹介します。

フィルターを使ってレトロ風にも！「《新色登場！》ミニトイカメラ」

シックでレトロな見た目がキュートな、新色が登場したミニサイズのカメラ。荷物の負担にならずに持ち歩けそうです。公式サイトによれば「液晶画面搭載」で「24種類のフィルター」が使える便利仕様。白黒や少しぼやけたフィルターもあり、レトロな風合いが映えるエモい写真が撮れそうです。お値段は\2,750（税込）。「市販のSDカード」が必要ですが、プリンターがあればおうちでサクッと印刷できます。

フィルムならではの懐かしい雰囲気が楽しめる「Day Shot27枚：フルサイズ」

カラフルでポップなデザインが可愛い、ロゴがあしらわれたレトロな使い切りカメラ。公式サイトによれば「スマホでは味わえないレトロな仕上がり」になり、エモい雰囲気を演出したい時にぴったりです。お値段は\3,300（税込）。現像した写真を後から確認しながら、旅先やお出かけ先での思い出に浸れるところも嬉しいポイント。自分で印刷するのが面倒な方におすすめです。

※すべての商品情報・画像は3COINS出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

