元F1ドライバーの中嶋悟氏（72）が29日放送のBS日テレ「おぎやはぎの愛車遍歴」（土曜 後9・00）にゲスト出演。18歳で手に入れた初愛車を手に入れたエピソードを語った。

中嶋氏が免許取ってから、18歳で初めて手に入れた車は日産・フェアレディZと明かした。「確か100万円くらいした気がしますよ」と言い、「18歳で買うには高い車ですよね」と聞かれると「事情があってね。親父との約束があってね。いろんな」と語った。

その約束について「高校の頃にカートレースをやっていた。二輪の免許も16歳で取れるじゃないですか。自動二輪、欲しいじゃないですか。自分の学校は通学してもよかったから、もう取りたくて、即刻試験場行こうかなと思っていたら、親父が“ダメ！”って。“お前の運転だと、ちょっと危ない”って。親としては、ここだけは譲れないって。で、約束でね、四輪免許取れたら、俺の好きなの1台だけちょうだいよって」と説明「結構、ずうずうしい約束」と笑った。番組調べでも、当時の値段は108万円だったと紹介された。

本当に欲しかったのはトヨタの200GTだったと言うが「値段が3倍くらいして。ちょっと手が出なくて。親父が倒れちゃうといけないから」と言いながらも、その愛車では、母と実家の岡崎から熊本・阿蘇市まで1泊3日の旅に出かけたり、「この車で、本当に日本中行った」「7万、8万キロは走った」と懐かしそうに振り返っていた。

また、「これが、レース人生の始まりの資本になった」と明かし、「1年たたない前に売っちゃったんだけど、レースカーの中古を買う資金になった」と語った。