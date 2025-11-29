食楽web

●カードを引いて、あなたの12月前半の運勢を占おう！ 人生という道で本当に迷った人だけがたどり着く、秘密の裏路地でひっそり鑑定をする占ねこ先生のタロット占い。占いを通して人生をより幸せに導きます。

まずは下のA、B、Cの3枚のカードから好きなカードを1枚選んでください。それがあなたの12月前半（1日～15日）までの運勢カード。運気と恋愛運や仕事運、ラッキーアイテム＆ワードをもとに、日々のヒントにしてくださいね。

「年末に向けたアドバイスがたくさんありました。そして、前回と全く同じカードも！カードからの推しの強さを感じます（笑）。カードからのメッセージを活かして、みなさま良い年末になりますように♪」（占ねこ先生）

Aを選んだあなた「節制 正位置」

派手な動きはなさそうですが、順調に進んでいけそうです。そしてそれがあなたにとってはとても心地いい、そんな感じのカード。

だれにも侵されない、邪魔されないあなたの世界、あなたの時間を感じるとき、それは意外と静かな時間だったりします。そんな時って、派手な変化とかミラクル的な出来事とかっていう外側の動きってなくて、ただただ心地よい自分の時間が積み重なっていく……それってとてつもなく尊く心地よかったりする。

派手な動きとかミラクルな出来事って、どうしても自分の外側にあったりするから。この時期のあなたは外側より内側をとても大切にできそう。

年末ってどうしてもバタバタするんだよね。今年のうちにあれやんなきゃ、これやんなきゃ、そのうちクリスマスだ、お正月だって。そうこうしてるうちに、自分がほったらかしになってたりする。

だけど、この時期のあなたはそんな世間のバタバタに惑わされることなく、ちゃんと「自分」で動いていけそう。まるで世間の喧騒から切り離された自分だけの箱の中にいるように。そう、派手な動きなんかなくても、自分の時間、自分の世界を積み重ねていった人こそ、本当に心から笑えるんじゃないかな？

そういう人に神様はそっとギフトを置いてくれる。なんだか来年のあなたは心から笑っていそうね。

（仕事運）

派手な成果はありませんが、着実に仕事をこなしていけそう。慌てずそのままのマイペースで。

（恋愛運）

良好な関係を続けていけそう。カップルの人も、募集中の人も大きな動きはありそうにないですが、今の状況をしっかり大切に楽しんで。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

発酵食品など体に良いものを毎日摂るように習慣づけましょう。

Bを選んだあなた「恋人 正位置」

なんと前回と同じところに同じカードが出ましたね。一瞬目の錯覚かと思いました（笑）。前回もBのところに恋人たちが出たわけですが。こう言う時、カードからの推しの強さを感じるわけです。で、恋人たちのカードってやっぱりパートナーシップなんですね。

そしてまさに今、縁結びで有名な出雲大社では全国の八百万の神々が集結し、神議り（かむはかり）が執り行われ、神様たちが縁結びをはじめとする様々な議題についてお話し合いをされる、神在祭の真っ最中。よく出雲大社の縁結びについて言われるのは、「縁結びというのは、恋人や結婚に限ったことではない」ということ。そして「縁を結ぶというのは、不要な縁を切る事も同時に大切」ということ。

なるほどなタイミングの推しなわけです。そう言えば、11月29日から出雲では神在祭がはじまるので、前回同じカードが出たのも納得ですね。今回このカードを選んだ方、これはもう縁結びナンバーワンの神様、出雲大社の大国主命さまからのメッセージだと思っていただいてもいいんじゃないでしょうか。

恋人、結婚、家族、仕事仲間、友人、ペット、色々な形のパートナーシップの中でみなさん生きていると思います。一つ一つの縁に感謝して、さらに結んでほしいご縁があったら、この時期はチャンスですよ。

どんな縁が欲しいか、それによって自分がどう幸せか、しっかり思い描いて、出雲大社に向けて祈りましょう。もし行けるところに、出雲大社の分祠などがあればお参りするのもいいですね。あ、要らない縁はこの機に切っちゃいましょうね。

（仕事運）

新たな展開やご縁がありそう。

（恋愛運）

出会いはすぐそこ。でも不要な縁があれば手放しも大切。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

ぜんざい（神在が由来で出雲地方でよく食されています）。出雲大社（分祠でも）にお参り

Cを選んだあなた「戦車 逆位置」

12月、気分的にバタバタしますね。うんうん、わかる。この時期落ち着いて過ごせる人ってツワモノ級な。だけどCを選んだあなた、カードからのメッセージです。

「ちょっと立ち止まって深呼吸しましょうか。腕を振って、肩の力を抜いて」

今のペースだとちょっと急ぎすぎたり、バタバタしすぎちゃって逆に空回りしちゃいそうな感じが出ています。あれもこれもでよそ見をして、本当に自分が得たい結果が得られなかったり、まわりに振り回されたり。アワアワしてると、体調も崩しがち。インフルエンザや風邪にもご注意を。

そんな時こそ、立ち止まって、深呼吸して。

今年も残り1か月。やり残した事は何？ その中で本当にあなたに必要な事は何？ まずはしっかりそれを自分で棚卸ししてみましょう。

朝起きてちょっと時間を作って、その日やる事を書き出して、優先順位をつけたり、時間割りを作ったり。そうしたらきっとしっかり自分の時間を進んでいけるはず。

いよいよ年末、残り1か月。大切に過ごしましょう！

（仕事運）

根をつめる仕事をしすぎないで

忙しい時こそ休憩を大切に。

（恋愛運）

結果を求めすぎないで。

結果を意識しすぎると、望んでいない結果を招いたり、良くない相手と結ばれたりします。立ち止まることも大切。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

スパイスたっぷりのチャイや、生姜入りのホット甘酒でひと息

●DATA

占ねこ先生の幸せを呼ぶタロット占い「LINEスタンプ」

https://line.me/S/sticker/31679813



※1月～4月生まれの2025年下半期運勢占いはこちら

※5月～8月生まれの2025年下半期運勢占いはこちら

※9月～12月生まれの2025年下半期運勢占いはこちら

●著者プロフィール

占（うら）ねこ

人生という道で本当に迷った人だけがたどり着く、秘密の裏路地でひっそり鑑定をする占ねこ。前世鑑定や数秘、タロットが得意。当たるだけではなく、占いを通して人生をより幸せに導く。占いは裏の顔なので完全にアンオフィシャル。