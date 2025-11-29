『MAMA』JO1、K-POP授賞式でトロフィー獲得 4ヶ国語であいさつ「来年はもっともっと楽しい1年にします」
グローバルボーイズグループ・JO1が29日、香港の大型スタジアム・Kai Tak Stadiumで開催されたK-POP授賞式『2025 MAMA AWARDS』に出演。「FAVORITE ASIAN ARTIST」を獲得した。
【ステージ写真】怖いほど美しい世界観を作り上げたJO1
「FAVORITE ASIAN ARTIST」のトロフィーを受け取った與那城奨は、英語で「ここ2025 MAMA AWARDSで招待を受け、この賞を受賞できてうれしいです。大きな大きな意味を持っています。この賞をいただけたのは、ファンの皆さんのおかげです。愛しています。ありがとうございます」と感謝。川尻蓮は韓国語で「これからお会いする方々にも幸せを届けるグループになります」と約束した。
白岩瑠姫は、中国語で思いを伝え、河野純喜は「今年は本当にJAMの皆さんにたくさん助けられたんですけど、来年はもっともっと楽しい1年にします。約束しますので、皆さん、JAMの皆さん！応援よろしくお願いします」と日本語で呼びかけた。
ステージでは「BE CLASSIC」「Handz In My Pocket」の2曲を披露。美しくも不気味な世界観にいざなった。
28日、29日の2日間にわたって開催される『2025 MAMA AWARDS』では、2024年10月1日から2025年9月30日までに発売されたアルバムおよび音源が審査対象となる。グローバル投票の結果、全世界の音源・アルバム販売データ、国内外の音楽業界専門家で構成されたグローバル審査委員団の評価を統合し、最終的な受賞者と作品が選ばれる。
今年は、さまざまな地域・人種・文化を越え、「自分をありのまま受け入れ、自分らしく生きること」を恐れずに表現するという意味を持つ「オ・フン（UH-HEUNG）」を公式スローガンとして掲げている。歌って踊って気分が高まるときの“興”、感情の爆発や心からの楽しさを表現する韓国文化ならではのフレーズとなっている。
同イベントは、26日に起きた香港での大規模火災を受け、レッドカーペットが中止となった。日本では、TELASA、Mnet JAPAN、Mnet Smart＋で両日午後7時30分から生中継された。
【コメント】
ご挨拶します。JO1です。こんばんは。
與那城奨（英語）：ここ2025 MAMA AWARDSで招待を受け、この賞を受賞できてうれしいです。大きな大きな意味を持っています。この賞をいただけたのは、ファンの皆さんのおかげです。愛しています。ありがとうございます。
川尻蓮（韓国語）：この賞をいただけて光栄です。いつもサポートしてくださるスタッフの皆様、ファンの皆さん、愛しています。JAMの皆さん、愛しています。ここまでお会いできた皆さんに感謝します。これからお会いする方々にも幸せを届けるグループになります。言いたいことは多いですが、韓国語がここまでなので、これからのステージでお見せします。
※白岩瑠姫が中国語であいさつ
河野純喜（日本語）：JAM！いつも本当に応援ありがとうございます。この賞は、間違いなくJAMの皆さんからいただいた賞です。今年は本当にJAMの皆さんにたくさん助けられたんですけど、来年はもっともっと楽しい1年にします。約束しますので、皆さん、JAMの皆さん！応援よろしくお願いします。
以上、JO1でした。
