一休は、旅行予約サイト「一休.com」で、「GoGoセール」を11月29日正午から30日まで開催している。

36時間限定で人気宿泊施設が10％以上割引となる。12月26日から2026年1月3日までの年末年始、5月1日から5日までのゴールデンウィーク期間は対象外となる。

対象ホテルと料金一例は、ザ・プリンスパークタワー東京（2名素泊まり）が22,286円から、丸の内ホテル（同）が34,580円から、インターコンチネンタル札幌（同）が58,500円から、ホテルグローバルビュー札幌（同）が6,591円から、富士屋ホテル（同）が37,440円から、富山エクセルホテル東急（同）が9,142円から、ホテルロイヤルクラシック大阪（同）が27,020円から、W大阪（同）が62,780円から、リーガロイヤルホテル小倉（同）が15,420円から、ザ・ブセナテラス（2名朝食付）が35,340円から、JR九州ホテルブラッサム那覇（2名素泊まり）が15,138円からなど。

いずれもポイントを即時利用した場合の金額。支払金額に応じて一休ポイントが付与され、即時利用ができる。