Ｊ２最終節でＪ３降格が決定した熊本は２９日、大木武監督が２０２５シーズンをもって退任することが決定したことを発表した。

最終節を前に残留圏内の１７位で、勝てば自力で残留を決められたが、ホームで甲府と０―０で引き分け。勝ち点１を積み上げたものの、１８位富山が４―１で大勝したことで、勝ち点３７で並ばれ、最後は得失点差で「１」下回り、Ｊ３降格が決まった。

その後、２０年から指揮を執った大木監督の退任が発表された。

クラブを運営するアスリートクラブ熊本の藤本靖博社長は「大木武監督には２０２０年から２０２５年まで６シーズンに渡り、トップチームの指揮を執っていただきました。

その間、熱意に満ち溢れた指導で選手の成長に取り組み、チームの強化に尽力していただきました。

２０２１年にはＪ２リーグ昇格、２０２２年にはＪ１参入プレーオフ決定戦、そして２０２３年には天皇杯３位というロアッソ熊本の歴史に輝かしい足跡を刻んでいただいたことは、共に闘ってきた我々の誇りでもあります。

大木監督には来シーズン以降もロアッソ熊本でその手腕を発揮していただくことを我々は望んでおりましたが、この度、大木監督自身から今シーズン末をもっての退任の申し出があり、協議の結果、我々はその決断を尊重することといたしました。

大木監督のこれまでのクラブに対する功績に対して深く感謝をするとともに、今後益々の活躍を祈念いたしております」とコメントした。

大木監督のコメントは以下の通り。

「このたび、２０２５シーズンをもちましてロアッソ熊本の監督を退任することとなりました。

在任期間中、クラブを支えてくださったすべての皆さまに、心より御礼申し上げます。

日頃よりクラブの活動に多大なるご支援を賜っておりますスポンサー各社の皆さまに、まず深く感謝申し上げます。皆さまのご理解とご協力が、クラブの歩みを力強く支えてくださいました。

また、どんな時も温かい声援を送ってくださったサポーターの皆さま、試合運営やクラブ活動を支えてくださったボランティアスタッフの皆さまにも、心より感謝いたします。皆さまの存在が、選手とクラブの大きな力となっておりました。

クラブの運営を支えてこられたアスリートクラブ熊本の藤本社長をはじめ、日常業務を担われる社員の皆さまに対し、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。皆さまのご尽力があってこそ、監督としての職務を全うすることができました。

また、クラブ強化を担ってこられた強化部スタッフ、日々ともにチームづくりに携わってくれたコーチングスタッフ、選手のコンディションを支えてくれたメディカルスタッフ、チーム運営の最前線で支えてくれたマネージャースタッフの皆さんにも、深く感謝しております。皆さんの専門性と献身が、チームの基盤を支えてくれました。

ロアッソ熊本で過ごした時間は、私にとって大変貴重でかけがえのない経験となりました。

クラブが今後さらに発展し、地域の皆さまからより一層愛される存在となることを心より願っております。

これまで本当にありがとうございました」