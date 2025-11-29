¡Ö¤º¤Ã¤È²ÆÌÚ¥Þ¥ê¤Ã¤ÆÌ¾Á°Çº¤ó¤Ç¤¿¤Î¤è¡ª¡×°Õ³°²á¤®¤ë·ÝÌ¾¤ÎÍ³Íè¹ðÇò¡Ö²¿¤«°Â¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤È¡×
¡¡½÷Í¥¤Î²ÆÌÚ¥Þ¥ê¡Ê73¡Ë¤¬28ÆüÊüÁ÷¤ÎNHK¡¡E¥Æ¥ì¡ÖÌ²¤ì¤ÌÌë¤Ï¡¡AI¤µ¤ó¤È¡×¡Ê¶âÍË¸å10¡¦30¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢°Õ³°¤Ê·ÝÌ¾¤ÎÍ³Íè¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡»ëÄ°¼Ô¤«¤é¡È¥·¥ï¥·¥ï¥Í¡¼¥à¡É¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÇº¤ß¤¬ÆÏ¤¯¤È¡¢¡Ö»ä¤Ê¤ó¤«¤º¤Ã¤È²ÆÌÚ¥Þ¥ê¤Ã¤ÆÌ¾Á°Çº¤ó¤Ç¤¿¤Î¤è¡ª²ÆÌÚ¥Þ¥ê¤Ã¤ÆÌ¾Á°µ¤¤ËÆþ¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¤è¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤Î¹ðÇò¡£MC¤ÎAI¤ÈÅÚ²°Îé±û¤Ï¡Ö¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤ò¾å¤²¤¿¡£
¡¡·ÝÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö²Æ¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤«¤é¡È²Æ·è¤Þ¤ê¡É¤À¤È¡£²Æ¤Ë·è¤á¤è¤¦¡¢²ÆÌÚ¥Þ¥ê¤Ê¤Î¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡Á¡×¤ÈÅÚ²°¡£¡Ö¤¢¤ëÆü»öÌ³½ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤½¤¦¸À¤ï¤ì¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö²¿¤«°Â¤Ã¤Ý¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·Ý½Ñ²È¡¦²¬ËÜÂÀÏº¤ÎÊì¤Ç¾®Àâ²È¡¦²Î¿Í¤Î²¬ËÜ¤«¤Î»Ò¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡Ö¤«¤Î»Ò¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ»öÌ³½ê¤Ë¸À¤Ã¤¿¤é¡¢Åö»þ¤ÏÌ¾»ú¤ÈÌ¾Á°¤¬¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤À¤Ã¤¿¤Î¤è¡×¤È²ó¸Ü¡£¡Ö¤½¤ì¤Ç²Æ·è¤á¤è¤¦¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Î¡£²¿¤À¤«²Æ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥½¥ï¥½¥ï¤·¤Á¤ã¤¦¤·¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¤³¤Îº¢¤ä¤Ã¤È¡¢¤â¤¦¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡¢ÉÕ¤¹ç¤ï¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼50¼þÇ¯¤Î»þ¤Ë³ä¤êÀÚ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤â¤¦¤³¤ì¤ò°¦¤½¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¿á¤ÃÀÚ¤ì¤¿¤Î¤Ï2Ç¯Á°¤Î2023Ç¯¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£