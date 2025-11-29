２９日放送のテレビ朝日系報道番組「サタデーステーション」（土曜・午後８時５４分）では、特集「外国人との共生を考える」を放送した。

キャスターの高島彩アナウンサーが「高市政権が掲げる外国人政策が注目される中、外国人を観光客としてではなく住民として、どう受け入れていくのかを考えました」として、人口１５９０人のうち外国人が５８２人と日本一、外国人比率の高い北海道占冠村を現地取材。外国人居住者との共生の様子を紹介した。

優秀な外国人スタッフを多く雇用する現地のホテル・星野リゾート・トマムなどの例を見たコメンテーターで出演の元ＮＨＫのジャーナリスト・柳澤秀夫氏は「少子高齢化が進んで地域の担い手が不足している中で、本当に大切な安定した地域の担い手として重要な役割を果たしているんだなと思うんです」と、まずコメント。

「ただ、課題も多いですよね」と続けると「課題の中には外国人であると短期の滞在になる人が多いと思うんです。それをどうやって安定した形で、単に働き手だけではなくて地域の重要なメンバーとして定着してもらうかということで言えば、まだまだ課題は大きなという気がしますね」と続けていた。