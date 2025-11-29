¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¤è¤·¤Þ¤µ¤¬¹±Îã¤Î¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë¡¡½é¤Î¡ÈËÜ¿ÍÅÐ¾ì¡É¿¿ÅÄ¥Ê¥ª¥¡ÖÍèÇ¯¤Ï¹ÈÇò½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¤³¤³¤Ë¡×
¡¡¤â¤Î¤Þ¤Í·Ý¿Í¤Î¥ì¥Ã¥Ä¥´¡¼¤è¤·¤Þ¤µ¡Ê36¡Ë¤¬29Æü¡¢Åìµþ¡¦ÆüÊëÎ¤¥µ¥Ë¡¼¥Û¡¼¥ë¤ÇÃ±ÆÈ¸ø±é¡Ö¤â¤Î¤Þ¤Í¥ê¥µ¥¤¥¿¥ë2025¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¿·ºî¤Î¥«¥Ä¥é¤òÀË¤·¤²¤â¤Ê¤¯ÅêÆþ¡£´§ÆóÏº¤µ¤ó¡¢Ìî¸ý¸ÞÏº¡Ê69¡Ë¡¢¿·¤¿¤Ë½¬ÆÀ¤·¤¿¸ÞÌÚ¤Ò¤í¤·¡Ê77¡Ë¤é¾¼ÏÂ¤Î²Î¼ê¤¿¤Á¤ò¼¡¡¹¤È¡È¹ßÎ×¡É¤µ¤»¤¿¡£
¡¡½½È¬ÈÖ¤Î¡Ö¥¶¡¦¥É¥ê¥Õ¥¿¡¼¥º¡×¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ç¤Ï¡Ö2²¯4ÀéËü¤ÎÆ·¡½¥¨¥¥¾¥Á¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡½¡×¤âÈäÏª¤·¤¿¡£ºÇ¸å¤Ï»ÖÂ¼¤±¤ó¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¤ê¡¢À¸Á°¥«¥é¥ª¥±¤Ç²Î¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦µÈ´ö»°¡Ê73¡Ë¤Î¡Ö¿ì²Î¡×¤ò²Î¤¤¾å¤²¤¿¡£
¡¡¸ø±é¸å¤Î¤ª¤Þ¤±¤Ç¤Ï¥¿¥â¥ê¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥¸¥ç¥Ë¡¼»ÖÂ¼¡Ê52¡Ë¤é¤â¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¶î¤±¤Ä¤±¡¢¡Ö¿¹ÅÄ°ìµÁ¥¢¥ï¡¼¡¡¾Ð¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤È¤â¡×¤Î¥³¥ó¥È¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãë¤ÎÉô¤Ë¤Ï±é²Î²Î¼ê¤Î¿¿ÅÄ¥Ê¥ª¥¡Ê35¡Ë¤â¥²¥¹¥È¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£°ÊÁ°¤è¤·¤Þ¤µ¤Ï¡¢¿¿ÅÄ¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ëº£²ó¤Î½Ð±é¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£¿ÍÀ¸½é¤Î¡ÈËÜ¿ÍÅÐ¾ì¡É¤Ë¤è¤·¤Þ¤µ¤Ï¡Ö¤¹¤°¤Ë¿¶¤êÊÖ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤Î¤Þ¤ÍÈÖÁÈ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Æ¡¢²Î¤¤½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¹¤°¿¶¤ê¸þ¤¯¤ÈÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¥Ð¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Ê¤È¡£²È¤Ç·ë¹½Îý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¿¿ÅÄ¤â¡ÖËÍ¤ÎÌÜÉ¸¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤Î¤Þ¤Í¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ë¡£¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤Ê¤ËÁá¤¯ËÜ¿ÍÅÐ¾ì¤Î¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤ò¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È¤Ï¡£¤³¤ì¤«¤é¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë½Ð¤Æ¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¤â¤Ã¤ÈÊ¨¤¯¤è¤¦¤Ê²Î¼ê¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¿ÅÄ¤ÏµÈ¤ÎÄï»Ò¤È¤·¤Æ¡¢NHK¹ÈÇò²Î¹çÀï½é½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£Ç¯¤Ï½Ð¾ì¤¬¤«¤Ê¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡ÖÍèÇ¯¤Ï¹ÈÇò½Ð¾ì¤ò·è¤á¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÍè¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤µ¤é¤Ê¤ëÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
