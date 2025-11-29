【ベストアーティスト】KARA、NiziUとコラボパフォーマンス 「ジャンピン」リリース当時を回想
韓国のグループ・KARAが、きょう29日放送の日本テレビ系音楽の祭典『ベストアーティスト2025』に出演。KARAのスンヨン、ニコル、ヨンジは「ジャンピン」をNiziUとともに一夜限りのコラボパフォーマンスする。3人が出演前にコメントを寄せた。
【写真】K-POP第2世代復活ラッシュ…7年ぶりカムバックを発表したKARA
同番組は2001年に放送を開始し、今回で25回目となる。今年の番組テーマは「音楽の旅〜Music journey〜」。総勢41組のアーティストが登場する。総合司会は櫻井翔、司会は羽鳥慎一、バカリズム、市來玲奈アナウンサーが務め、今年も生放送で送る。第1部（後3：55〜後4：55）、第2部（後7：00〜後10：54）の構成となる。
【コメント全文】
ーー「ジャンピン」は2010年11月10日、15年前のリリースですが、この楽曲への想いや、当時印象に残っているエピソードをお教えください。
スンヨン：多分その時代は一番忙しかったと思います。お昼ごはんは韓国で、夜ごはんは日本で食べるなど、相当忙しかった思い出がたくさん残っています。「ジャンピン」は韓国ではフックソングと呼ばれる、同じフレーズをずっと回していく感じの楽曲です。レトロな感じもありますし、みんな聴いたらすぐ覚えるような聴きやすいところもあると思います。だから、日本の皆さんからもたくさんの愛をもらったと思います。
ニコル：最初にみんなでウォーキングするところがあるんですけど、去年と今年（開催された）コンサートの練習で、5人で集まって練習するときに「みんなかっこいいな」と思っていて、すごくチームとして誇れる気持ちになる曲です。いつも練習ビデオを見ると「KARA、すごくかっこいいな」と思うイントロだと思っています。
ーーNiziUの皆さんとのコラボに際して、NiziUの皆さんにはどのような印象をいだきましたか？
ヨンジ：過去に韓国で一緒に撮影したことがあったんですけど、その時もすごくかっこいいなという印象がありました。また少し時間がたってさらにかっこよくなって、一緒の舞台に立てるようになって、すごく光栄でうれしいです。
ーー今回の日本滞在中に楽しみにしていることがあればお教えください。
スンヨン：（自由な）時間がちょっとだけできて、その時に何をするかどうかが今ちょっと楽しみです。
ニコル：二人、ずっと抹茶を飲みに行きたいって言ってるんです！ずっと「抹茶、抹茶！」って（笑）。
ーー今年の印象に残った出来事をお教えください。
ヨンジ：KARAの15周年記念に日本コンサートやファンミーティングをしていて、ファンと会う機会が増えて幸せです！
ニコル：またコンサートができると思わなかったので、その機会ができてとてもうれしいです！
ーー最後に、改めて視聴者の方へのメッセージをお願いします。
スンヨン：私たちもすごく緊張していますし、もうドキドキしています！皆さんにも期待してほしいです！
