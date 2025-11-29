¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡ÛSareee¡õ³ð¥ß¥¯¡¡¤Þ¤µ¤«¤Î¥ì¥Ã¥É¥´¥Ã¥Ç¥¹£±²óÀïÇÔÂà¡Ö¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Î¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¡Ö¥´¥Ã¥Ç¥¹¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¥ì¥Ã¥É¥´¥Ã¥Ç¥¹·è¾¡¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È£±²óÀï¡Ê£²£¹Æü¡¢¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºåÂè£²¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç£Ó£á£ò£å£å£å¡õ³ð¥ß¥¯¤¬¡¢¥Ü¥¸¥é¡õÅ´¥¢¥¥é¤ËÇÔ¤ì¤Þ¤µ¤«¤Î£±²óÀïÇÔÂà¤òµÊ¤·¤¿¡£
¡¡¾¡¤ÁÅÀ£¸¤ÇºÇ½ª¸ø¼°Àï¡Ê£²£¸Æü¡¢µþÅÔ¡Ë¤ò½ª¤¨¤¿£²¿Í¤ÏÆ±¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ò£²°Ì¤ÇÄÌ²á¡£¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È½éÀï¤Ç¤Ï£³°Ì¤ÇÄÌ²á¤·¤¿¥Ü¥¸¥é¡õ¥¢¥¥é¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È³ð¤È¥¢¥¥é¤¬°ÕÃÏ¤òÄ¥¤ê¹ç¤¤°ì¿Ê°ìÂà¤Î¹¶ËÉ¤òÅ¸³«¡££±£°Ê¬²á¤®¤Ë¤Ï³ð¤¬¥Ü¥¸¥é¤Ë¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥»¥ó¥È¡¼¥ó¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤â¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Õ¥Ã¥È¥¹¥¿¥ó¥×¤ÇÄÉ·â¤·¤¿¡£¸åÇÚ¤È¹¥Ï¢·¸¤òßÚÎö¤·¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤ÏÆ¬ÆÍ¤¤Ç¥Ü¥¸¥é¤ò¹¶¤á¹þ¤ó¤À¤¬¡¢¶¯Îõ¤Ê¥é¥ê¥¢¡¼¥È¤Ç¿á¤Èô¤Ð¤µ¤ì¤ë¤È¥Ñ¥ï¡¼¥Ü¥à¤Ç¥Þ¥Ã¥È¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤é¤ì¥Ô¥ó¥Á¤Ë´Ù¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å³ð¤¬¥¢¥¥é¤ÈºÆ¤ÓÂÐÖµ¡£¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¥¢¥¥é¤òÄÉ¤¤¹þ¤ó¤À³ð¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï³ð¤¬¥¢¥¥é¤Ë¥Ï¡¼¥Õ¥Ï¥Ã¥Á¥¹¡¼¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ò·è¤á¤é¤ì£³¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡Ö¤¹¤´¤¯²ù¤·¤¤¡£¤Ç¤â¥ß¥¯¤ÎÀ®Ä¹¤Ã¤×¤ê¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¾¡¤¿¤Ê¤¤ã°ÕÌ£¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤ò¤³¤Î¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤À¤³¤³¤«¤é¤À¤«¤é¡ª¡×¤È¸ÝÉñ¡£
¡¡¤¹¤ë¤È³ð¤«¤é¡Ö£Ó£á£ò£å£å£å¤µ¤ó¤È¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°¤Ë½Ð¤é¤ì¤Æ¤³¤³¤Þ¤ÇÍè¤é¤ì¤Æ¡£º£Æü¤ÏÀäÂÐ¾¡¤¿¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÉé¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤³¤ó¤Ê¤È¤³¤í¤¸¤ãÀäÂÐ¤Ë½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÀè¤â£Ó£á£ò£å£å£å¤µ¤ó¤È¤â¤Ã¤È¾å¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¸«¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¸åÇÚ¤ÎÀ®Ä¹¤Ö¤ê¤Ë´¶¿´¤·¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤Ï¡Ö¤³¤Î¼«¿®¤Ï¥¿¥Ã¥°¥ê¡¼¥°»Ï¤Þ¤ëÁ°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¡£ÀäÂÐ¤ËÄü¤á¤Ê¤±¤ì¤Ð¥ß¥¯¤ÎÌÜ»Ø¤¹¾ì½ê¤ËÃ©¤êÃå¤±¤ë¤«¤é¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥Ü¥¸¥é¡ª¡¡¥Þ¥¸¤Ç¥à¥«¤Ä¤¯¤ó¤À¤è¡£¤³¤³¤Ç¤â¥·¥ó¥°¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤ä¤é¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤è¡£¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈÂç²ø½Ã¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤òÍ×µá¡££²¿Í¤ÏºòÇ¯£±£°·î¤Ë¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤Ç·ãÆÍ¡£Åö»þ¥Þ¥ê¡¼¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥ï¡¼¥ë¥É²¦¼Ô¤À¤Ã¤¿£Ó£á£ò£å£å£å¤¬¥Ü¥¸¥é¤ò·Þ¤¨·â¤Á¡¢Î®·ì¤ÎËöËÉ±Ò¤·¤¿°ø±ï¤¬¤¢¤ë¡££²¿Í¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡Ä¡£