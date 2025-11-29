立ち技格闘技「Krush」は29日、後楽園ホールで「Krush182」を行った。ダブルメインの第1試合はKrushスーパー・バンタム級の王者・璃明武（りあむ、25＝K―1ジム総本部チームペガサス）と8戦全勝の村田健悟（22＝ALONZA ABLAZE）が対戦し、王者が4度目の防衛に成功した。

序盤から璃明武は左右のローキックからリズムをつくり、村田の出はなをくじくと、2ラウンド（R）は左右のキックを上下に打ち分け、パンチでは前に出てボディーにまとめて、動きの止まった村田に左右の膝蹴りをまたもボディーに叩き込む。最終Rも勢いは変わらず、王者が危なげない試合運びで判定は3―0でベルトを守った。

ベルトを守った璃明武は「試合するにあたっていろんな人に支えられてリングに上がれて、たくさんの人に試合を見せれて幸せです。Krushで4回の防衛してこのまま防衛することもありですが、来年はK―1の王者に必ずなりたいと思います。K―1の王者になるので応援よろしくお願いします」と次の目標であるK―1のベルト奪取を宣言。K―1のスーパー・バンタム級王者・金子を中心に大久保ら強豪がそろう。璃明武が割って入れるか、楽しみだ。