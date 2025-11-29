これ便利じゃない？ デッドスペースが収納＆ロボ掃除機の隠れ家に変わる
ロボット掃除機、しまっちゃおうね〜。
今や一家に一台レベルで…は言い過ぎですが、いい感じに普及しているロボット掃除機。昔から比べて安くなりましたし、あると便利なタイパ家電ですよねー。
でも、ロボット掃除機を置くと、当然ですがその場所はデッドスペース。その分部屋も狭くなります。
…が！ まだ希望は残されています。見てよコレ。
サンワダイレクト ケーブルボックス ルンバ収納
9,990円
ロボット掃除機のベースをしまいつつ、ロボットが出入りできるようにしつつ、収納にもなる。のです。ある意味ロボット掃除機の秘密基地。
今すぐロボット掃除機寸法を測るんだ！
この収納棚があるとどうなるか？ というと、これらの画像が一番わかりやすいですね。めちゃくちゃスッキリ。
ロボットのベースを隠せるので、自己主張も少なくなりますし、棚の中、棚の上にもいろいろなモノが収納できて、これまでデッドスペースだった空間に収納力が生まれます。
ちなみに寸法はこんな感じ。
今すぐロボット掃除機の本体とベースのサイズを測ってください。うまく収まればそのスペース、収納になります。
ただ、1点個人的に留意してほしいのが、水拭きモップの乾燥機能があるロボット掃除機は収めない方が良いと思います。湿気すごいことになると思うので。
