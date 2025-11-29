クマは驚くほど「食べ方が雑」だった。自然写真家が見た、枝を折り捨て、毒草も利用する意外な食生活
クマが人里に近づく事例が増える2025年、食べ物の確保が行動に影響を与えていると言われています。実は、ツキノワグマの食生活は季節ごとに多彩で、時には意外なほどの雑さを見せ、毒草さえ上手に活用している模様。
自然写真家・永幡嘉之氏の著書『クマはなぜ人里に出てきたのか』（旬報社）から一部抜粋し、10年の観察から見えてきた“クマの意外な食行動パターン”を紹介します。これを知れば、クマの行動が予測しやすくなるかも？
晩春に尾根道をたどっていると、ブナの根元に花芽がついた小枝が折り重なっている場面を見かけることがあり、見上げるとそこだけ枝がなくなって青空が見え、どれほどたくさんの枝を折って食べたのかを思い知ります。
なお、春にはクマ棚（樹上で餌を食べる際に、折った枝を敷き詰めて座った跡。枝の上に棚があるように見えることからこう呼ばれる）を見たことがありません。
新潟県村上市の朝日山系の4カ所では、計8本のブナで足をとめて観察しました。
それにしても、食べ方の何と雑なことか。枝を折ってしまうのに、たくさんの花芽が残っているのは実にもったいないことで、歯でこそぎ落せる部分だけを口に入れると、そのまま枝を捨てているようです。
2018年から山形県小国町と新潟県村上市で重点的に観察しているうちに、傾向がつかめてきました。
とりあえず剥いでみて、「当たり」の木は、樹皮の下の形成層をすきまなく削りながら丁寧に舐めていますが、「はずれ」の木だと、ひと口ふた口舐めただけでやめています。それは樹皮を剥いだ部分に残された歯形の密度でわかります。
そして、前年あるいは数年前に剥いだ木の残りの樹皮を剥いで、狭い部分をすきまなく舐めている場面も増えてきています。
つまり、クマはなにか特定の成分を必要としてこの行動を続けているようですが、目的の成分はスギならどの木にでも含まれているわけではなく、当たりが出るまで樹皮を剥ぎ続け、出ればしっかりと舐めるということを繰り返しているようなのです。
一般的には、やみくもに歩いて目の前のものを食べる、というように受け止められていることが多いのですが、実際にはさまざまな植物の生えている場所を記憶し、毎年の結実状況を確かめ、季節になれば的確に移動するなど、計画的に行動しているのではないかと受け止めています。
・ミズバショウを食べる
人間からみれば、美しい花であると同時に毒草としても知られていますが、ツキノワグマはミズバショウを食べます。春に花を食べることもありますが、大人の腰のあたりまで伸びた大きな葉を食べた跡を、初夏や初秋に見たことがあります。人間にとって有毒な成分でも、クマにとっては毒ではないのでしょう。
ここで重要なのは、同じ場所にたくさん生えていても、食べている葉は数枚に限られているので、明らかに主食として食べているわけではないことです。なにか特定の場面で、人間にとっての薬草のような使い方をしている可能性が高いと考えています。
・動物を襲う
ツキノワグマが動物を襲う場面を見たことがあります。2026年6月20日、兵庫県北部の低山のブナ林でのことでした。
林道の角を曲がったら正面にツキノワグマがいたので、あわてて見えないところまで戻ってカメラのレンズを交換していると、クマは逃げるどころかこちらに向かって走り出します。まずい、と少し離れて身を隠したところ、クマは斜面を下に向かって走り、直後にシカの子どもと思われる悲鳴と、母親のシカの鋭い鳴き声が聞こえました。
藪の向こうに目をこらすと、仔ジカをくわえて歩き去るツキノワグマの影が少し見えましたが、すぐに見えなくなりました。
・ミツバチを襲う
夏になると、ツキノワグマはサクラ類やクワなどの木の実を食べる以外にも、好んで現れる場所があります。それはミツバチの巣です。
養蜂家が並べたセイヨウミツバチの巣箱が襲われることもありますし、自然状態で木の洞に巣を作っているトウヨウミツバチの巣が食べられた跡もしばしば見かけます。
この書籍の執筆者：永幡嘉之 プロフィール
自然写真家・著述家。1973年兵庫県生まれ、信州大学大学院農学研究科修了。山形県を拠点に動植物の調査・撮影を行う。ライフワークは世界のブナの森の動植物を調べることと、里山の歴史を読み解くこと。里山の自然環境や文化を次世代に残すことに、長年取り組む。著書に『クマはなぜ人里に出てきたのか』（旬報社）、『里山危機』（岩波ブックレット）、『大津波のあとの生きものたち』（少年写真新聞社）、『巨大津波は生態系をどう変えたか』（講談社）など。(文:永幡 嘉之)
