ネット銀行の普通預金と定期預金1年・3年・5年金利ランキングTOP3【2025年11月】
金利の動きが活発になり、普通預金や定期預金の金利を見直す銀行が増えています。All About マネー編集部では、最新の金利情報をもとにネット銀行の普通預金と、定期預金の1年・3年・5年ものについて、金利の高い順にTOP3をまとめました。
預ける期間や目的に合わせて、選ぶ際の参考にしてみてください。
※インターネット専業銀行を中心とした11行が対象です
※金利をはじめ、2025年11月25日時点の情報です
また、自社サービスと連携することで適用金利が上がるケースも多く、日常的に使うだけで金利優遇が受けられるのも魅力です。こうした特徴をふまえて、まずは普通預金の金利TOP3から見ていきましょう。
▼普通預金の金利TOP3
1位：ローソン銀行
・金利：0.40％
※ATMの取引は1000円単位。口座振替の取り扱いなし（公共料金・クレジットカード等）。
2位：みんなの銀行
・金利：0.30％
※口座振替の取り扱いなし（公共料金・クレジットカード等）。
3位：auじぶん銀行
・金利：0.21％
※公共料金の口座振替の取り扱いなし。
※以下、金利優遇あり
まとめて金利優遇：各auサービスと連携することで金利が上乗せされ、最大で年0.41％（税引後0.32％）が適用。
プレミアム金利優遇：auじぶん銀行「じぶんプラス」のステージが、総資産残高1000万円以上などの条件達成で「プレミアム」の場合に0.34％が上乗せされ、年0.55％（税引後0.43％）が適用。
ネット銀行の普通預金は金利面に加えて、24時間365日ATMが利用できる、所定回数まで振込手数料が無料になるなど、サービス面でも充実しています。利用する際は各銀行の公式Webページなどで、最新の情報をご確認ください。
▼1年満期の定期預金の金利TOP3
1位（同率）：UI銀行
・商品名：スーパー定期預金
・金利：1.00％
・預入金額：1円以上1000万円未満（1円単位）
1位（同率）：楽天銀行
・商品名：円定期預金
・金利：1.00％
・預入金額：1000円以上（1円単位）
※「円定期預金 冬のボーナスキャンペーン」の適用金利。キャンペーン期間は、2025年11月21日〜2026年1月31日。
2位：大和ネクスト銀行
・商品名：円定期預金
・金利：0.90％
・預入金額：10万円以上（1円単位）
※個人客が対象。
新規口座開設限定で以下のようなキャンペーンも開催中です。
auじぶん銀行 「デビュー応援定期預金」
・金利：1.00％
・預入金額：1万円以上（1円単位）
※auじぶん銀行ではじめて口座を開設される方限定。口座開設日から、口座開設日の翌々月末までに預け入れること。
▼3年満期の定期預金TOP3
1位：大和ネクスト銀行
・商品名：円定期預金
・金利：0.65％
・預入金額：10万円以上（1円単位）
※個人客が対象。
2位：ローソン銀行
・商品名：スーパー定期
・金利：0.55％
・預入金額：1万円以上1億円未満（1円単位）
3位（同率）：ソニー銀行
・商品名：円定期預金
・金利：0.50％
・預入金額：1000円以上（1円単位）
※「ソニーフィナンシャルグループ上場記念プレゼント」として、HPから口座開設をし、30万円以上預けると3000円がプレゼントされるキャンペーンも開催中。口座開設の対象期間は2025年11月4日〜2026年1月31日。さらに3つの条件を達成すると、最大1万5000円がプレゼントされる。
3位（同率）：UI銀行
・商品名：スーパー定期預金
・金利：0.50％
・預入金額：1円以上1000万円未満（1円単位）
▼5年満期の定期預金TOP3
1位（同率）：イオン銀行
・商品名：スーパー定期
・金利：0.70％
・預入金額：1万円以上（1円単位）
1位（同率）：大和ネクスト銀行
・商品名：円定期預金
・金利：0.70％
・預入金額：10万円以上（1円単位）
※個人客が対象。
3位：ローソン銀行
・商品名：スーパー定期
・金利：0.60％
・預入金額：1万円以上1億円未満（1円単位）
なお、定期預金は満期を待たずに解約すると、当初の金利より低い解約利率が適用されるので注意しましょう。
普通預金は、日々の生活費や急な出費に備える「いつでも使えるお金」を置いておくのに適しています。定期預金は、一定期間引き出さないことを前提とする分、金利が高めに設定されており、使い道が決まっていない余裕資金の預け先として向いています。
預入期間によって金利が変わるため、資金の用途や使う時期を考えながら、何年預けるかで選ぶことがポイントです。上手に使い分けて資産形成に役立てましょう。
(文:All About 編集部)
