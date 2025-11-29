デザインが好きな「加熱式たばこデバイス」ランキング！ 2位「IQOS イルマ i ワン」、1位は？【専門家の解説も】
たばこ税の増税や健康志向の高まりを受け、紙巻きたばこから加熱式たばこへ切り替える人も増えてきています。各社から新モデルが続々と登場している加熱式たばこ。特にデザインは、デバイス選びの重要なポイントとなっています。
今回はAll About編集部が実施した「加熱式たばこデバイス」に関するアンケートから、「デザインが好きな加熱式たばこデバイス」の結果を紹介しつつ、自身も数々のデバイスをレビューしてきたガジェット系ライターの伊藤浩一さんが、それぞれのデバイスの特徴、おすすめのユーザー層を解説します。
【10位までの全ランキング結果】
回答者にIQOS イルマ i ワンを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
＝＝＝
「シンプルで派手じゃないので持ち運びが便利だと感じているからです」（20代女性／福岡県）
「コンパクトな見た目」（30代女性／東京都）
「他社のデバイスよりデザイン、色のバリエーションが豊富で可愛い」（20代女性／福島県）
「スリムで重さを感じない」（30代男性／福岡県）
「IQOSをずっと使っているがイルマiなどは大きくてカバンの中で嵩張ったから。コンパクトなデザインが好き」（30代女性／大阪府）
＝＝＝
回答者にIQOS イルマ iを選んだ理由を聞くと、以下のような声が寄せられました。
＝＝＝
「他のよりおしゃれです」（30代男性／群馬県）
「シンプルなため」（20代女性／茨城県）
「色が豊富でオリジナルにも変更できる」（40代女性／北海道）
「スタイリッシュなデザインが多い」（20代男性／愛知県）
「デザインが好みだから」（20代女性／福岡県）
＝＝＝
伊藤：2位の「IQOS イルマ i ワン」は、シンプルな一体型デザインで、サイズも小型となっています。日常で、持ち歩きがしやすいモデルを希望するユーザーにとっては最適なデザインです。
また、ポケットチャージャーからホルダーを出す手間なく簡単に吸い始めることができるので、頻繁に加熱式たばこを利用するユーザーにとって使いやすいモデルだと思います。
1位の「IQOS イルマ i」は、ホルダーとポケットチャージャー別体型で、IQOSを長く使っているユーザーにとっては慣れ親しんだ定番デザインです。また、加熱ステータスや残りの使用時間などを確認できる新機能「タッチスクリーン」のデザインの視認性も高くなっています。
カラーリングも豊富で、限定カラーもリリースされているので、デザインを選択する楽しさもあります。従来の「IQOS イルマ」ユーザーが追加で購入する場合にもおすすめです。
【伊藤浩一プロフィール】
日本で初代IQOSが限定リリースされた2015年から加熱式タバコの使用を始め、IQOS・glo・ploom・withシリーズの各モデルを遍歴。喫煙歴は40年以上の愛煙家。アクセス数が月間30万超えの主宰ブログ「伊藤浩一のモバイル＋モビリティライフ応援団」でも加熱式たばこのレビューを行っている。
＜調査概要＞
加熱式たばこデバイスに関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査期間：2025年10月24〜27日
調査対象：全国20〜60代の250人（男性：144人、女性：100人、回答しない：6人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています
※本記事は商品理解を目的とした記事であり、喫煙を推奨するものではありません。
※20歳未満の者の喫煙は法律で禁止されています。
(文:伊藤 浩一（デジタルガジェットガイド）)
