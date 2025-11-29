◆明治安田J2リーグ最終節 鳥栖1―2磐田（29日、佐賀・駅前不動産スタジアム）

サガン鳥栖はホームでの今季最終戦で磐田と対戦。見せ場をつくりながらもあと1点が遠く、シーズンの締めくくりを白星で飾れなかった。

前半はボール保持で上回るものの、シュートはMFビキンタス・スリブカの1本だけ。後半開始からは9月にプロ契約を結んだ18歳のFW新川志音を投入して打開を図るも、同22分に右CKからのセットプレーで相手に先制を許した。

11720人が詰めかけたスタジアムが沸いたのは同43分。途中出場のFW鈴木大馳がペナルティーエリア外側の右寄りでスリブカからパスをもらうと、相手DFに体をぶつけながら振り向きざまに右足で同点ゴール。19歳の鈴木は「ターンは自分の武器。得意な形でゴールが取れた」と胸を張った。

だが、その2分後にカウンターから勝ち越し弾を決められて試合終了。小菊昭雄監督は「攻守にゲームをコントロールしながらゴールを取り切れない。セットプレーとカウンター（からの失点）。本当に今季を象徴するようなゲームだった」とかみしめるように語った。

J2に降格した今季は小菊監督が指揮を執り、1年でのJ1復帰を目標に戦ったが、終盤の失速が響いて16勝10分け12敗の8位に終わった。それでも、左膝の重傷で長期離脱していたエースのMF本田風智が復帰を遂げ、10代の新川や鈴木ら次世代の選手が活躍するなど来季への収穫も得た。小菊監督は「この1年、全員が日々のトレーニングに真摯（しんし）に向き合って、ライバルたちと競争しながら成長していった。故障などもあってフィニッシャーやストライカーが定まらなかったが、そうした課題を克服して、来季のターゲットに全員で向かっていきたい」と意欲を語った。（山崎清文）