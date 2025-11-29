HANA、「今日どうした?」の言い合いでモチベーション向上 視聴者に「青春しましょう!」
現在放送中の日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2025』で「Blue Jeans」を披露するHANAが、出演前にコメントを寄せた。
――今回披露いただく楽曲「Blue Jeans」への思いや特徴をお教えください。
CHIKA：“青春”です！
YURI：みんなで一緒に歌えるところがあるので、テレビの前でもぜひ、お願いいたします！
――振り付けのポイントをお教えください。
NAOKO：「深夜1時」というリリックに合わせて両手でぐるっと時計を表しているので、よかったら、本当に1時なのかどうか注目して見てほしいです！
――HANAとして初めてのラブソング「Blue Jeans」で、初めて見せたグループの一面はありますか？
KOHARU：恋する普通の女の子の一面です。ありのままの女の子であることを、初めてHANAとしては表現します。
――活動を通して、HONEYs（ファン）のみなさんや視聴者の方に伝えたい姿勢・メッセージがあればお教えください。
MAHINA：弱いところは隠さず。それが強さになるので、自信を持って過ごしてほしいです！
――日頃自分をいたわるためにしていることや、メンバー同士で伝えあっていることはありますか？
CHIKA：メイクをしていただいた後に、可愛すぎて、いい意味で「あれ？今日どうした？」と言ったりすることが結構あります！（笑）「今日どうした？」とみんなで言い合って、モチベーションをみんなでグッと上げています！
MOMOKA：みんなで一緒にたくさんご飯を食べることです！
――今年一年間の印象に残った出来事をお教えください。
JISOO：なんと言ってもデビューです。1月11日にファイナルステージ（オーディションの最終審査「No No Girls THE FINAL」）を披露した後に、7人の名前が呼ばれ、今までみんながずっと夢見てきたデビューができて、それが一番印象に残っている出来事です。
――最後に、改めて視聴者の方へのメッセージをお願いします。
KOHARU：私たちのことを応援してくださっている方も、今日この番組で初めて知る方も、私たちと一緒に、年末も楽しく音楽と共に過ごしましょう。楽しんでいただけたら嬉しいです。青春しましょう！
【編集部MEMO】
総合司会の櫻井翔は「今回、放送25回目を迎えるということで、歴史ある番組の節目のタイミングで、また総合司会を務める機会をいただけたことをうれしく思っています。取材を受けた今日、“急に年末が迫ってきたな”という感じがしました(笑)。今回も、とても豪華なアーティストのみなさんにご出演いただき、海を渡った企画などもあるので、華やかな番組になると思います」とコメントしている。
