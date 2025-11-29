アニメ『DARK MOON -黒の月: 月の祭壇-』Japan Premiere 12月28日(日)開催決定！ 戸谷菊之介ほかキャストに加え、ENHYPENも登壇！
世界的人気を博すグローバルグループ・ENHYPENとコラボした7人の少年たちを主人公に、名門学校デセリスアカデミーで出会った転校生の少女との運命的な物語を描き、世界累計閲覧数2億ビューを記録した大ヒットウェブトゥーン『黒の月: 月の祭壇』。
この度、1月の本放送を前にJapan Premiereの開催が決定。アニメキャスト6名のほか、スペシャルゲストとしてENHYPENの登壇も決定した。
●イベント情報
アニメ『DARK MOON -黒の月: 月の祭壇-』Japan Premiere
12月28日(日)夕刻
実施会場：都内某所
登壇者(予定)：戸谷菊之介、清水大登、仲村宗悟、小笠原仁、土岐隼一、上村祐翔
SPゲスト(予定)：ENHYPEN
※登壇者は、予告なく変更となる場合がございます。
詳細は後日お知らせいたします。
●作品情報
TVアニメ『DARK MOON -黒の月: 月の祭壇-』
2026年1月9日(金)24:00〜各局にて放送開始
TOKYO MX、BS11、群馬テレビ、とちぎテレビ
配信：各配信サイトにて配信予定
【STAFF】
原作： HYBE
監督：志賀翔子
シリーズ構成：待田堂子
キャラクターデザイン：猪股雅美
音楽：千葉”naotyu-”直樹
音響監督：濱野高年
アニメーション制作：TROYCA
【CAST】
ヘリ：戸谷菊之介
イアン：清水大登
ジノ：仲村宗悟
ソロン：小笠原仁
シオン：土岐隼一
ジャカ：上村祐翔
ノア：小林千晃
スハ：和泉風花
＜INTRODUCTION＞
ENHYPENとコラボしたHYBEのオリジナルストーリーに基づいたウェブトゥーン『黒の月: 月の祭壇』がアニメ化！
『黒の月: 月の祭壇』は名門学校デセリスアカデミーで出会った転校生の少女との運命的な物語を描き、
世界累計閲覧数2億ビュー（2025年9月時点）を記録した大ヒットウェブトゥーン。
ENHYPENは2020年に放送された超大型プロジェクト『I-LAND』から誕生した7人組グローバルグループ。
2024年7月にリリースした2nd Studio Album『ROMANCE : UNTOLD』は初のトリプルミリオンセラーを達成し、6月にリリースした6th Mini Album『DESIRE : UNLEASH』はENHYPEN通算3作目のダブルミリオンセラー作品に。
彼らは現在進行中のワールドツアー「WALK THE LINE」をドーム、スタジアムのような大型公演会場で埋め尽くし、「公演強者」の地位を誇っている。 特に、K-POPボーイグループでデビューから最速で日本3都市ドームツアーを回った後、海外アーティストの中でデビュー後最速（4年7ヵ月）で日本スタジアム公演を開催するなど、全世界のENGENE（ファンダム名）と共に、記録更新を続けている。
＜STORY＞
美しい海辺の都市・リバーフィールドの名門ナイトスクール「デセリスアカデミー」。
そこには秘密のベールに包まれた７人の少年がいる。
彼らは暗い過去を持ちながらも、今は平凡な学校生活を送っている“ヴァンパイア”だった。
ある日、デセリスアカデミーに女子生徒・スハが転校してくる。
幼い頃に友人を失ったことでヴァンパイアを強く憎んでいるスハだったが、そんな彼女に少年たちはどうしようもなく惹かれていくのだった。
そんななか街を揺るがす事件が起こり、少年たちの過去が徐々に解き明かされ、彼らの世界は変わり始めていく……。
©HYBE/Project DARK MOON
