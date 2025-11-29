「僕のヒーローアカデミア」歴代テーマソングリスニングパーティー「垂れ流せ！ヒロアカソング！2025」が11月30日開催決定！
「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で10年にわたって連載され、2024年8月についに完結を迎えた、堀越耕平氏による大人気コミック『僕のヒーローアカデミア』、通称“ヒロアカ”。
同作のTVアニメシリーズ最終章、『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』(アニメーション制作：ボンズフィルム)が、2025年10月4日より毎週土曜夕方5:30読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネットで放送中(※一部地域を除く)。
そんな中、アニメ『僕のヒーローアカデミア』歴代OP/EDテーマソングを集めたプレイリストを使用したオンラインリスニングパーティー「垂れ流せ！ヒロアカソング！2025」が今年も11月30日(日)20:00より開催されることが決定した。
FINAL SEASONを迎えた今年は、30アーティストによる全34曲のOP＆EDテーマと映画主題歌を網羅。約130分の歴代ソングを一斉にリスニングする企画となっている。
「僕のヒーローアカデミア」ファンにとって必見の本企画の詳細はソニーミュージック公式Xをチェック！
当日はハッシュタグ「#垂れ流せヒロアカソング2025」「#ヒロアカソング」をつけて、是非楽曲やアニメについての感想を投稿して参加しよう。
＜参加方法＞
➀11/30(日)20:00になったら下記プレイリストURLより（Apple Music / Spotify / LINE MUSIC / AWA / YouTube Music / Amazon Musicのいずれかで）『僕のヒーローアカデミア 歴代テーマソング集 (My Hero Academia Theme songs)』を再生スタート！
➁「#垂れ流せヒロアカソング2025」「#ヒロアカソング」で感想をポスト！
プレイリスト「僕のヒーローアカデミア 歴代テーマソング集 (My Hero Academia Theme songs)」
https://lnk.to/heroaca_a_LP
ソニーミュージック公式X
https://x.com/sonymusic_jpn
プレイリスト楽曲一覧
ポルノグラフィティ「THE REVO」
BUMP OF CHICKEN「I」
Vaundy「ホムンクルス」
Vaundy「Gift」
優里「カーテンコール」
ざらめ「六等星」
TK from 凛として時雨「誰我為」
Omoinotake「蕾」
Eve「ぼくらの」
SIX LOUNGE「キタカゼ」
SUPER BEAVER「ひたむき」
秋山黄色「SKETCH」
ASIAN KUNG-FU GENERATION「エンパシー」
ASIAN KUNG-FU GENERATION「フラワーズ」
MAN WITH A MISSION「Merry-Go-Round」
崎山蒼志「嘘じゃない」
DISH//「No.1」
the peggies「足跡」
sumika 「ハイヤーグラウンド」
KANA-BOON「スターマーカー」
緑黄色社会「Shout Baby」
BLUE ENCOUNT「ポラリス」
さユり「航海の唄」
Lenny code fiction「Make my story」
菅田将暉「ロングホープ・フィリア (TV Limited)」
UVERworld「ODD FUTURE」
miwa「アップデート」
菅田将暉「ロングホープ・フィリア」
amazarashi「空に歌えば」
LiSA「だってアタシのヒーロー。」
米津玄師「ピースサイン」
Little Glee Monster「だから、ひとりじゃない」
ポルノグラフィティ「THE DAY」
Brian the Sun「HEROES」
●作品情報
『僕のヒーローアカデミア』FINAL SEASON
毎週土曜夕方5:30放送中！
読売テレビ・日本テレビ系全国29局ネット※一部地域を除く
＜イントロダクション＞
コミックスシリーズの世界累計発行部数1億部を突破！10年に渡り「週刊少年ジャンプ」（集英社刊）で連載、堀越耕平による大人気コミックを原作としたTVアニメ『僕のヒーローアカデミア』。舞台は総人口の約8割が何らかの超常能力“個性” を持つ世界。事故や災害、そして“個性”を悪用する犯罪者・敵＜ヴィラン＞から人々と社会を守る職業・ヒーローになることを目指し、雄英校に通う高校生・緑谷出久“デク”とそのクラスメイトたちの成長、戦い、友情のストーリーが繰り広げられていく！そして通算8期目を数えるシリーズは、ついに【FINAL SEASON】として2025年10月より放送中!!
＜ストーリー＞
超常能力“個性”を人間が当たり前の世界。憧れのNo.1ヒーロー・オールマイトと出会った“無個性”の少年・緑谷出久、通称「デク」は、その内に秘めるヒーローの資質を見出され、オールマイトから“個性”ワン・フォー・オール(OFA)を受け継いだ。デクはヒーロー輩出の名門・雄英高校に入学し、“個性”で社会や人々を救ける“ヒーロー”になることを目指し、ヒーロー科1年A組のクラスメイトたちと共に成長していく。
デクたちの雄英2年目の春。デクをはじめとするヒーローたちと、死柄木弔とオール・フォー・ワンの率いる敵＜ヴィラン＞はいよいよ最終決戦に突入し、日本各地で激しい戦いが繰り広げられる。轟焦凍とエンデヴァー、そして荼毘＝轟燈矢たち轟家の因縁、お茶子とトガの対峙は決着を見た。そしてついに、“個性”ワン・フォー・オールを全開にしたデクと、自身を乗っ取ろうとしたオール・フォー・ワンの意識を逆に取り込み完全に覚醒した死柄木。若返りで全盛期の力を取り戻したオール・フォー・ワン本体と、“無個性”ながらパワードスーツを纏った“アーマードオールマイト”。彼らの戦いが決着へ――！果たして、デクの「僕たちが最高のヒーローになるまでの物語」はフィナーレで成し得るのか、それとも全てが崩壊するのか……!?
【スタッフ】
原作：堀越耕平(集英社 ジャンプコミックス刊)
総監督：長崎健司
監督：中山奈緒美
シリーズ構成：黒田洋介（スタジオオルフェ）
キャラクターデザイン：馬越嘉彦・小田嶋瞳
美術監督：池田繁美・丸山由紀子（アトリエムサ）
色彩設計：菊地和子（Wish）
撮影監督：澤 貴史
3DCG監督：安東容太
編集：坂本久美子
音響監督：三間雅文
音楽：林ゆうき
オープニングテーマ：「THE REVO」ポルノグラフィティ
エンディングテーマ：「I」BUMP OF CHICKEN
プロダクション・スーパーバイズ：ボンズ
アニメーション制作：ボンズフィルム
【声の出演】
緑谷出久：山下大輝
オールマイト：三宅健太
爆豪勝己：岡本信彦
死柄木弔：内山昂輝
オール・フォー・ワン：大塚明夫／神谷浩史
and more Heroes & Villains…
TVアニメ1期〜7期 各動画配信サービスで好評配信中!!
http://heroaca.com/onair/#ondemand
©堀越耕平／集英社・僕のヒーローアカデミア製作委員会
