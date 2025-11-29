山下大輝、恒例のイベント 「DAIKING Festa Vol.4」を1年半ぶりに開催決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

数々のTVアニメに出演する声優アーティストの山下大輝が、アーティスト活動の恒例イベントの第四弾となる「Daiki Yamashita 2026 DAIKING Festa Vol.4 “Sweet & Bitter”」の開催を発表した。

2021年6月に1st EP「hear me？」でアーティストデビューをし、2023年に自身初のワンマンライブとなる「1st LIVE 2023 “from here”」を開催。その後もリリースとライブを重ね、2025年には声優ユニット・山下大輝 × 畠中祐としてLINE CUBE SHIBUYAでのワンマンライブ、1st EP「Share」をリリース。

声優だけでなくアーティスト活動も精力的に行う山下大輝だが、恒例となったイベント「DAIKING Festa」の第四弾となる「Daiki Yamashita 2026 DAIKING Festa Vol.4 “Sweet & Bitter”」を2026年2月15日（日）にヒューリックホール東京にて開催することが決定した。

これまでの「DAIKING Festa」は豪華ゲストを迎えたトークコーナー、ゲームコーナー、歌唱パートなどバラエティーに富んだ内容で開催されてきたが「DAIKING Festa Vol.4 “Sweet & Bitter”」はバレンタインデー時期にちなんだ選曲なども計画しており、今回どのようなイベントになるのか期待しつつ、続報を待とう。

チケット販売はDAIKI YAMASHITA MEMBER’S CLUB「DAIKING」の会員抽選先行をスタート。11月28日(金)18:00〜12月10日(水)23:59の期間で受け付けており、「DAIKING」会員は見逃さないようMEMBER’S CLUBをチェックしてみよう。

●イベント情報

Daiki Yamashita 2026 DAIKING Festa Vol.4 “Sweet & Bitter”

2026年2月15日（日）

[昼公演] 開場13:00 / 開演14:00

[夜公演] 開場17:00 / 開演18:00

価格：\9,000 (税込・ドリンク代別) ※全席指定

会場：ヒューリックホール東京

お問い合わせ先：SOGO TOKYO 03-3405-9999

DAIKING会員抽選先行受付

受付期間：2025年11月28日(金)18：00〜12月10日(水)23：59

https://daiking.yamashitadaiki.com

＜山下大輝プロフィール＞

大好きな歌を学ぶため上京。その後、芝居という表現方法への欲求が高まり声優の道を志し、2012年に声優デビュー。2014年には第8回声優アワード新人男優賞を受賞し、「僕のヒーローアカデミア」「弱虫ペダル」「ポケットモンスター」など人気作で主役を務める。かねてより抱いていた歌への情熱は消えることなく、声優として培ってきた表現力や声色を武器に2021年4月、アニメ主題歌にも起用された「Tail」でアーティストデビュー。

2021年6月9日に発売した1st EP「hear me?」はオリコンランキング、デイリー4位、ウィークリー8位、2023年3月8日に発売した1st Album「from here」はデイリー10位、ウィークリー13位を記録した。

