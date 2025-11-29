timelesz原嘉孝、自身にとってのヒーローは？「身に沁みて感じた瞬間」も明かす【初恋芸人】
【モデルプレス＝2025/11/29】timelesz（タイムレス）の原嘉孝が11月29日、都内で開催された映画「初恋芸人」（12月19日公開）先行プレミア試写会舞台挨拶に登壇。自身にとってのヒーローを明かした。
【写真】timelesz新体制お披露目の様子
作品にちなんで、自身にとってのヒーローを問われた原は、「最近よく思うんですけど、本当に支えてくださっているファンの方」と回答。「去年まで舞台を中心にやっていたので、劇場の空間でお会いできるファンの方々を目の前にすることはありましたけど、このあいだアリーナツアーをやって、そこで今まで見たことのない数の自分たちのファンが目の前に居たときに、これだけたくさんの人に支えられてるんだって。逆に僕が元気を与えているようで、与えられてるって、よくアイドルの方が仰いますけど、それを本当に身に沁みて感じた瞬間で。ああ、助けられてるなっていう思いがありました」と明かした。
中沢健氏の恋愛小説「初恋芸人」（小学館「ガガガ文庫」刊）を映画化した本作。怪獣ネタで舞台に立ちながらも鳴かず飛ばずの売れないピン芸人・佐藤賢治（原）が、自分のことを「面白い」と言ってくれる市川理沙（沢口愛華）と織りなす恋模様を描く。
なお、この日のイベントには、沢⼝、佐藤アツヒロ、夏⽬⼤⼀朗監督も出席した。（modelpress編集部）
