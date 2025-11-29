映画レーベル「NOTHING NEW」製作の不条理ホラーショートフィルム集「NN4444」が、12月12日(金)より下北沢K2にて1週間限定の復活上映されることが決定した。

『ミッシング・チャイルド・ビデオテープ』の近藤亮太監督による中編ホラー『◯◯式』、そして異色の侵蝕型絵画展「視てはいけない絵画展」（11月28日〜開催）で注目を集める「NOTHING NEW」。その初期作品である「NN4444」は、４人の新鋭監督と新鋭俳優がタッグを組み、現代社会における不条理をそれぞれの視点から描くショートフィルム集。

夜道で女に“犬”のように吠えられた主人公がその女を忘れられなくなる「犬」（監督：中川奈月×主演：小川あん）、パーティに出かけた夫婦が得体のしれない狂気に包まれていく「Rat Tat Tat」（監督：佐久間啓輔×主演：錫木うり）、湖に集まった若者たちが水の呪いに飲み込まれていく「洗浄」（監督：宮原拓也×出演：夏子）、事故で友人を亡くした高校生の周りでおかしな現象が起こり始める「VOID」（監督：岩崎裕介×主演：野内まる）、以上の４作で構成されている。

本作は「劇場で楽しんでほしい」という製作チームの意向から、現段階では配信が予定されておらず、劇場でしか鑑賞することができない。2024年に下北沢K2で行われた２週間限定の上映では、SNSで口コミが広まり、全回満席という記録を成し遂げた。

「NN4444」

上映期間:12月12日(金)より1週間の限定上映

上映劇場:シモキタ - エキマエ - シネマ『K2』

鑑賞料金:1800円 (一般料金) ※学割など各種割引有り

NOTHING NEW “NN4444” 公式サイト: https://nothingnew.ltd/ja/films/nn4444