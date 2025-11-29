竹内涼真と夏帆がｗ主演するＴＢＳ系ドラマ「じゃあ、あんたが作ってみろよ」の公式ＳＮＳが２９日、更新され、「おはよう。」のメッセージとともに、勝男（竹内涼真）の無防備な寝起き姿が公開され、「肌着イン！」「シャツイン！」と再びネットが沸いている。

この日は「＃休日の朝はゆっくり起きよう」「＃たまには家でダラダラＴＶｅｒＵ-ＮＥＸＴであんたがを見直そう。」「＃あんたが」というメッセージにぴったりな、安定の白いＶネック肌着をチェックの寝巻きのパンツにインした寝癖…と無防備な勝男のオフショットが投稿された。

これには「寝ぐせ＆シャツイン肌着姿も愛おしい」「この姿で家に居てくれたら家事頑張れる♥」「この姿で『おはよう』ってお昼過ぎに起きてきても許せるな」「シャツイン＆服が絶妙にダサい！可愛い♥」「無防備な涼真くん可愛い過ぎです♥」「肌着をインしたパジャマのパンツに寝癖。だっさい筈なのに勝男くんは、ださいより可愛いいんだよな〜」「肌着イン！イン！イン！」「白シャツをインした寝癖の勝男 癒しでしかない」「肌着インの愛しい勝男も、あと少ししか観れないと思うと寂しくて泣ける」「肌着なのに絵になっちゃう勝男！！不意打ちでもイケメンだね」など愛情たっぷりの声が寄せられている。