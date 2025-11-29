THE RAMPAGEが、最新シングル「BREAK IT DOWN」に、プロレス界では史上初となる4団体合計8名のプロレスラー選手が参加することを発表した。

◆THE RAMPAGE 画像

「DDTプロレスリング」から、KONOSUKE TAKESHITA選手 / 上野 勇希選手。＜新日本プロレス＞からエル・デスペラード選手 / 海野翔太選手。「DRAGON GATE」からドラゴン・キッド選手 / シュン・スカイウォーカー選手。「プロレスリング・ノア」から清宮 海斗選手 / 拳王選手が、MVやジャケット写真に参加している。本日インパクト大のジャケット写真も解禁となった。

自身もプロレスラーとして活動をしているパフォーマーの武知海青からコメントが届いている。

◆ ◆ ◆

◾️武知海青 コメント

イントロから伝わるワクワク感や高揚感、そして何かが迫ってくるようなゾクッとする感覚を、ぜひ感じ取っていただけたら嬉しいです。歌詞には、僕が実際の試合で使っている技の名前も織り込まれていて、その世界観に合わせた振り付けを山彰さんが丁寧に作り上げてくださいました。随所にプロレスへの深いリスペクトが込められた、本当に特別な楽曲になっています。

さらに、ミュージックビデオには各団体から多くの選手の皆様にご参加いただきました。

ご協力くださった団体の皆様、選手の皆様には心から感謝しています。ありがとうございます。

普段は同じリングに立つ尊敬すべき選手の皆様が、この作品に力を貸してくださったことは、僕にとって何よりの幸せであり、まさに夢のような時間でした。

これからもTHE RAMPAGEとしてのカッコよさを発信しつつ、

プロレスの魅力を熱く伝えていけるよう、全力で頑張ります！！！

◆ ◆ ◆

◾️シングル「BREAK IT DOWN」

https://avex.lnk.to/0114_BREAKITDOWN-PKG 《全6品番》

▼一般流通商品

[1][SG+DVD]

品番：RZCD-67458/B

価格：5,500円（税込）

※初回仕様：スリーブケース仕様

※初回封入特典：リリース記念キャンペーン応募用シリアルコード／トレーディングカードA (全16種中1種ランダム) [2][SG+Blu-ray]

品番：RZCD-67459/B

価格：5,500円（税込）

※初回仕様：スリーブケース仕様

※初回封入特典：リリース記念キャンペーン応募用シリアルコード／トレーディングカードA (全16種中1種ランダム) [3][SG]

品番：RZCD-67460

価格：1,500円（税込）

※初回封入特典：リリース記念キャンペーン応募用シリアルコード／トレーディングカードB(全16種中1種ランダム) ▼LDHオフィシャルオンラインショップ・mu-mo SHOP・会場限定商品

[4][SG+DVD+GOODS]

品番：RZZ1-67461/B

価格：8,800円（税込）

※仕様：スリーブケース仕様

※初回生産限定盤

※初回封入特典：リリース記念キャンペーン応募用シリアルコード／トレーディングカードA (全16種中1種ランダム)

※グッズ：オリジナルTシャツ（サイズ：M / L / XL） [5][SG+Blu-ray+GOODS]

品番：RZZ1-67462/B

価格：8,800円（税込）

※仕様：スリーブケース仕様

※初回生産限定盤

※初回封入特典：リリース記念キャンペーン応募用シリアルコード／トレーディングカードA (全16種中1種ランダム)

※グッズ：オリジナルTシャツ（サイズ：M / L / XL） [6][SG+GOODS]

品番：RZZ1-67463

価格：4,800円（税込）

※初回生産限定盤

※初回封入特典：リリース記念キャンペーン応募用シリアルコード／トレーディングカードB(全16種中1種ランダム)

※グッズ：オリジナルTシャツ（サイズ：M / L / XL） ▼収録予定内容

＜CD＞

※全形態共通

・BREAK IT DOWN

・BREAK IT DOWN (Instrumental)

他予定、収録曲数未定 ＜映像>

※RZCD-67460、RZZ1-67463を除く

01.BREAK IT DOWN (MUSIC VIDEO)

02.BREAK IT DOWN (MUSIC VIDEOメイキング) a-nation 2025

03.THROW YA FIST

04.THE RAMPAGE PERFORMER DANCE TRACK

05.SOLDIER LOVE

06.Lightning

07.Drown Out The Noise

08.SWAG & PRIDE

09.Summer Riot 〜熱帯夜〜

10.HEAT WAVE

11.Fandango

12.BURN

13.100degrees